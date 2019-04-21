Воскресенье, 21 Апреля 2019 года
09:26:03 МСК

Как минимум 42 человек погибли в результате серии взрывов на Шри-Ланке

Происшествия

Число жертв может возрасти

Как минимум 42 человек погибли в результате серии взрывов на Шри-Ланке
WeAppU
Распятие

Шри-Джаяварденепура-Котте, 21 апреля 2019, 09:03 — REGNUM  По меньшей мере 42 человека погибли и не менее 280 получили ранения в результате серии взрывов на Шри-Ланке. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает AFP.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шесть взрывов прогремело на острове Шри-Ланка сегодня утром. Три взрыва произошли в католических церквях во время празднования католической пасхи. В церквях проходили службы. Одна из церквей находится в столице Шри-Ланки Коломбо, ещё две за пределами города.

Также взрывы прогремели в трёх отелях класса «люкс».

Ответственность за взрывы пока не взяла на себя ни одна из террористических организаций.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антитеррор
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить