Сибай, Башкирия, 21 апреля, 2019, 13:41 — ИА Регнум. В Сибае, где с ноября 2018 года продолжается тление руды в одном из крупнейших в мире карьеров, сопровождающееся ядовитыми выбросами соединений серы, 20 апреля состоялся сход граждан перед зданием Сибайского филиала Учалинского горно-обогатительного комбината (УГОК. Структура УГМК — Уральской горно-металлургической компании, президентом которой является Искандар Махмудов, 18-й в рейтинге богатейших бизнесменов России — 2019, по версии Forbes; состояние оценивается в $6,6 млрд), который вел работы по «мокрой консервации» карьера. На мероприятии собрались около 200 человек, причем ни один из представителей руководства УГОКа к людям не вышел, хотя видеосъемка велась из окна второго этажа здания, сообщают активисты общественной организации «Сибай, дыши» в одноименном сообществе в социальных сетях. Администрация Сибая акцию так же проигнорировала.

Общественная организация «Сибай, дыши» Трещина в Сибае

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Основной целью схода являлся сбор подписей под обращениями главе администрации города Рустему Афзалову, директору Сибайского филиала УГОК Яудату Биккинову и прокурору Сибая Асхату Тукумбетову. Было собрано 190 подписей, но сбор продолжается. В каждом из обращений указано, что предпринимаемых мер для ликвидации очагов тления руды недостаточно, а выбросы соединений серы продолжаются, ежедневно вызывая превышение ПДК (предельно допустимой концентрации) вредных веществ в воздухе. Копии обращения к Афзалову также планируется направить президенту РФ Владимиру Путину и врио главы Башкирии Радию Хабирову.

Между тем на сходе прозвучала информация о появлении глубокой трещины в грунте недалеко «от отвалов борта карьера». По словам очевидцев, трещина становится глубже, расширяется и двигается дальше. «Земля начинает «садиться». Официального подтверждения этой информации пока не представлено. Активисты после схода поехали на указанную территорию.

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«Действительно, трещина есть. Оценить ее глубину сложно, но видно, что земля очень сильно просела и там глубоко. Так же видно, что её пытаются сверху отсыпать, и щебень на проходящих там жд (железнодорожных) путях тоже свежий», — сообщают активисты, публикуя фотографии с места событий.

Причем общественники уточняют, что место охраняется. В течение нескольких минут к ним подъехали неизвестные и попросили удалиться с территории, поскольку она закрытая.

21 апреля утром Сибай посетил врио главы Башкирии Радий Хабиров. В ходе официального мероприятия он представил к государственным наградам 39 участников ликвидации последствий тления руды в сибайском карьере. Среди награжденных — горняки, врачи, активисты группы «Сибай, дыши», а также первый замруководителя администрации главы Башкирии Ринат Баширов, депутат Госсобрания республики Денис Назаров.

«Было очень приятно сегодня вручить заслуженные награды тем сибайцам, которые несколько месяцев жили только желанием сделать воздух для земляков чистым. Здесь все, кто приложил наибольшие усилия. И рабочие, и общественники, и чиновники — те, кто проявили в непростой ситуации лучшие человеческие качества», — прокомментировал Хабиров.

В то же время он заявил, что работы по подтоплению завершились.

«Мы считаем, что основные задачи по карьеру выполнили. Остаточные явления там остались, это займет определенное время, но в целом мы уже должны думать о развитии Сибая, его промышленности, экономике», — заключил он.

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Ранее, на прошедшем в Сибае совещании по проблеме карьера, в котором принимали участие представители УГОК и администрации города, было принято решение продолжить работы по подтоплению карьера, сообщает портал Ufa1.

«По результатам совещания было принято решение о дальнейшем подтоплении дна сибайского карьера и подземных выработок. Подтопление начинаем 26 числа. Оно будет поэтапным, с проведением технического анализа совокупных факторов», — сказал глава УГОКа Яудат Биккинов.

Напомним, ранее Сибай посетили члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Они пришли к выводу, что Работы по «мокрой консервации» Сибайского карьера не привели к ликвидации очагов. По словам члена президиума Совета Сергея Цыпленкова, есть, к сожалению, процесс окисления, тления, горения выше уровня затопления. Он отметил, что представители УГОК с этим выводом согласны.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, проблемы с загрязнением воздуха и неприятным запахом в городе начались еще в ноябре и связаны с тлением руды на закрытом Сибайском карьере, где проходит экстренная рекультивация. Жители города стали жаловаться на затрудненное дыхание, ухудшение самочувствия, обострение аллергических реакций еще в ноябре. С 12 декабря в городе введен режим повышенной готовности. В связи с загрязнением воздуха в Сибае было возбуждено уголовное дело. Материалы проверки в полицию передала прокуратура, которая выявила нарушения законодательства по ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»).

Несмотря на неоднократные требования жителей ввести режим ЧС, власти не видят в этом необходимости. Процесс подтопления карьера начали 8 февраля. С момента начала работ жители рассчитывали на улучшение ситуации со смогом, но этого не произошло. Практически ежедневно в городе фиксируется превышение ПДК диоксида серы и сероводорода в воздухе. Причем цифры в некоторые дни внушительные и доходили до 64-кратного превышения ПДК и продолжаются до настоящего времени.

В городе постоянно работают врачи республиканских клиник, которые ведут прием в ежедневном режиме, однако никаких обострений хронических заболеваний, связанных с загрязнением воздуха, врачи не фиксируют, списывая все симптомы сибайцев на ОРВИ.

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Официальные ведомства регулярно выезжают на замеры, но превышения ПДК называют «кратковременными», при этом среднесуточные превышения не фиксируются. Жители города по инициативе активистов на добровольные пожертвования установили в ряде точек собственные газоанализаторы, которые в какой-то момент вышли из строя. По заключению завода-изготовителя, прибор, купленный активистами — «электрохимический, особенность таких сенсоров в том, что они не выдерживают превышений выше диапазона измерений. То есть датчик оказался неисправным не просто так, а именно после и в результате фиксации превышения ПДК в 54,74 раза, так как с учетом погрешности достиг предела своего диапазона измерений».

Хабиров устанавливал уже несколько сроков решения проблемы в Сибае — до февраля, до 1 марта, до 20 марта и самым крайним назывался день 26 марта.

При этом Сибайский городской суд 13 марта удовлетворил исковые требования прокуратуры и обязал структуры УГМК —УГОК и его сибайский филиал — устранить очаги тления руды в одном из крупнейших карьеров в мире уже до 28 апреля 2019 года. Прокуратура требовала от ответчиков в кратчайшие сроки ликвидировать аварийную ситуацию в карьере, отмечая при этом, что предпринимаемые в настоящее время меры «неэффективны и недостаточны». Позицию прокуратуры поддержал и Роспотребнадзор, требуя ускорить процесс ликвидации очагов тления.

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Ответчики же утверждали, что в процессе подтопления карьера выбросы уменьшились, а предпринять другие меры ликвидации очагов «технически невозможно».

Население Сибая составляет около 63 тыс. человек.