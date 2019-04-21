Коломбо, Шри-Ланка, 21 апреля, 2019, 12:04 — ИА Регнум. Число жертв серии взрывов, прогремевших на Шри-Ланке 21 апреля, достигло 185 человек. Об этом сообщает местный телеканал News 1st.

(сс) fietzfotos Вечная память

Взрывы прогремели в нескольких городах Шри-Ланки, в том числе в нескольких католических церквях и отелях. По состоянию на 13:33 по местному времени (11:03 мск) число жертв достигло 185 человек, госпитализировано — 499.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный представитель российского МИД Мария Захаровазаявила, что среди погибших и пострадавших на Шри-Ланке нет граждан России.