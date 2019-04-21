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МИД РФ: Среди пострадавших на Шри-Ланке граждан России нет

Происшествия

По последним данным при взрывах погибли 160 человек

МИД РФ: Среди пострадавших на Шри-Ланке граждан России нет
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Мария Захарова

Шри-Джаяварденепура-Котте, 21 апреля 2019, 11:05 — REGNUM  Среди погибших и пострадавших на Шри-Ланке граждан России нет. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в комментарии телеканалу «Россия 24».

По словам Захаровой, российских граждан нет ни среди погибших в результате взрывов на Шри-ланке ни среди получивших ранения. При этом она отметила, что посольство России продолжает проверку информации.

Также Захарова заявила, что государственные структуры в стране, с которыми взаимодействуют российские дипломаты, квалифицируют произошедшее как теракты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке достигло уже 160 человек, 360 — получили ранения. Среди погибших и пострадавших есть иностранные граждане.

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