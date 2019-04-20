Манила, 20 апреля, 2019, 15:50 — ИА Регнум. Семь человек погибли, 15 пострадали в результате падения грузовика с обрыва на Филиппинах. об этом 20 апреля сообщает агентство Philippine News Agency.

(сс) Brian Evans Опасная дорога. Филиппины

Авария произошла в районе города Табук в провинции Калинга на севере Филиппин. По предварительной информации, грузовик по неустановленной пока причине потерял управление и упал с высоты около пяти метров.

В результате падения на месте скончались четыре человека, ещё трое умерли в госпитале. Среди погибших было двое детей семи и 12 лет.

Ещё 15 человек получили травмы различной степени тяжести. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Швеции, в которое попал автобус с туристами из Норвегии. Пострадали четыре человека. Причины аварии устанавливаются.