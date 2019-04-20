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Автобус с туристами из Норвегии попал в ДТП в Швеции

Происшествия

Четыре человека госпитализированы

Автобус с туристами из Норвегии попал в ДТП в Швеции
Hanna Sörensson
Скорая помощь

Стокгольм, 20 апреля 2019, 12:16 — REGNUM  Автобус с туристами из Норвегии попал в ДТП в Швеции на трассе E18 в Швеции. Об этом 20 апреля сообщает Sveriges Radio.

Туристы направлялись на автобусе из Стокгольма в Осло. ДТП произошло неподалёку от города Эребру на трассе Е18. Автобус съехал с дороги по неясной пока причине.

В автобусе находились 20 человек, включая водителя. Четверо из них пострадали и были госпитализированы бригадой скорой медпомощи.

Движение по автотрассе в месте ДТП затруднено. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Воронеже, в результате которого погибли четыре человека.

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Дорожно-транспортные происшествия
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