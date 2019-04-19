Москва, 19 апреля, 2019, 17:56 — ИА Регнум. Потепление до +25 °С ожидается в Москве на предстоящей неделе. Об этом сообщили 19 апреля в центре погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе москвичей ждёт сухая и очень тёплая погода, более характерная для конца мая — начала июня. Температура воздуха будет на 7−9 градусов выше климатической нормы.

Сообщается, что в дневные часы столбики термометров будут подниматься до +18…+25 °С, по ночам температура не будет опускаться ниже +3…+8 °С.

Читайте также: Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом