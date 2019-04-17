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Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом

Общество

Синоптики не ожидают холодного лета в 2019 году

Москва, 17 апреля 2019, 16:57 — REGNUM  Синоптики ожидают, что предстоящее лето в России будет тёплым, температурные показатели будут находиться в пределах нормы. Об этом рассказал на пресс-конференции 17 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«По предварительным прогнозам, мы не ожидаем, что будет холодное лето. Будет около и выше нормы», — сказал он.

Во второй половине апреля погода в европейской части России, согласно прогнозам, будет засушливой ввиду небольшого количества осадков. На сегодняшний день в Московском регионе их выпало всего 20% от месячной нормы, отметил Вильфанд.

В мае дефицита осадков не ожидается. Погода будет тёплой, близкой к норме для данного времени года, сообщил специалист.

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