Москва, 19 апреля, 2019, 13:20 — ИА Регнум. 18 апреля в театре «Россия» состоялась торжественная церемония открытия Московского международного кинофестиваля. Предшествовала ей звездная дорожка, которая всегда идет дольше отведенного на нее времени. В итоге начало мероприятия в зале задержали на 45 минут, но зато прошло оно довольно быстро и легко. Церемония была камерной, непафосной, без раздражающих, хотя и с весьма странными и спорными номерами (частушки в сопровождении рэперских танцев вызвали недоумение, а фолк-группа «Ходила Изба» слегка утомила заунывным пением).

пресс-служба Московского международного кинофестиваля С Ким Ки Дуком

пресс-служба Московского международного кинофестиваля Елизавета Боярская

Если в предыдущие годы несколько ведущих сменяли друг друга, то в этом — правление на сцене было полностью отдано актрисе Елизавете Боярской.

Приглашенный первым министр культуры Владимир Мединский зачитал приветствие президента, к которому от себя даже ничего не добавил, просто поздравив всех присутствующих с открытием ММКФ.

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пресс-служба Московского международного кинофестиваля Владимир Мединский

Президент фестиваля Никита Михалков появился на сцене с тростью: после двух операций на бедре он с трудом ходит, и врачи, конечно, запретили ему лично встречать гостей на звездной дорожке. Однако полностью отказываться от участия в празднике он не стал и вышел, чтобы надеть на председателя жюри Ким Ки Дука символ его власти — золотую цепь.

пресс-служба Московского международного кинофестиваля Никита Михалков

Корейский режиссер признался, что для него — большая часть принимать участие в смотре с большой историей. Он знает, что все его фильмы были показаны в России и поблагодарил своих российских зрителей. После того как Ки Дук вместе с Никитой Сергеевичем открыли фестиваль, на сцену вышел программный директор Кирилл Разлогов. Киновед тезисно рассказал о творчестве корейского кинематографиста, напомнил публике, что Ким — это фамилия, а Ки Дук — имя, и вручил дорогому гостю первый приз ММКФ — «Золотого Георгия» за вклад в киноискусство.

В рамках церемонии представили конкурсные программы и членов жюри, а завершилась она представлением фильма к открытию фестиваля «Император Парижа». Режиссер ленты Жан-Франсуа Рише поведал публике, как он учился на фильмах Сергея Эйзенштейна, рассказал о своем трепетном уважении ко Всеволоду Пудовкину и Дзиге Вертову, признался в любви к российскому кино в целом, в котором зрелищность соединяется с глубоким содержанием, и поблагодарил жителей России за эмоциональную поддержку Франции в связи с пожаром в Нотр-Дам-де-Пари.

Москву, к сожалению, не посетил исполнитель главной роли фильма-открытия Венсаль Кассель, зато по красной дорожке прошлись: выдающийся польский режиссер Кшиштоф Занусси, известные актеры Сергей Гармаш, Игорь Петренко, Егор Бероев, Александр Кузнецов, Марина Александрова, Вера Алентова и Юля Меньшова, Ольга Кабо, Ирина Безрукова, Екатерина Стриженова, Анна и Надя Михалковы и др. Не обошелся вечер без одиозных фигур: так, не привлекая к себе особого внимания, на празднике кино появились Зураб Церетели и Владимир Жириновский.

Почти двухчасовая кровавая и мрачная криминальная драма «Император Парижа» не понравилась многим гостям вечера, но в насыщенной программе ММКФ каждый зритель может найти картину себе по вкусу. Смотр продлится в российской столице до 25 апреля.