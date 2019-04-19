Пятница, 19 Апреля 2019 года
09:28:16 МСК

Владимир Путин поприветсвовал участников 41-го Московского кинофестиваля

Культура

Глава России сказал, что ММКФ не теряет своей актуальности и определеяет направление развития отечественного кинематографа

Москва, 19 апреля 2019, 07:21 — REGNUM  Президент России Владимир Путин направил приветственное письмо в адрес участников и организаторов Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Оно было опубликовано 18 апреля на сайте Кремля.

Глава России сказал, что ММКФ не теряет своей актуальности, авторитета и зрительской симпатии и отметил, что фестиваль не только способствует созданию качественного российского кино, но и возрождает интерес к отечественному киноматографу и определеяет направление его развития. Владимир Путин пожелал всем участникам кинофорума ярких открытий, плодотворного общения и незабываемых впечатлений.

Читайте также: «Слишком свежо всё»: зрители высказываются против фильма о трагедии в Керчи

Напомним, Московский международный кинофестиваль начал свою работу вчера, 18 апреля 2019 года, он будет работать до 25 апреля, когда состоится церемония награждения победителей. В основной конкурсной программе кинофорума будут участвовать 13 картин.

Читайте ранее в этом сюжете: 13 фильмов поборются за приз Московского Международного кинофестиваля

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинематограф
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить