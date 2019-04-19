Владимир Путин поприветсвовал участников 41-го Московского кинофестиваля

Москва, , 07:21 — REGNUM Президент России Владимир Путин направил приветственное письмо в адрес участников и организаторов Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Оно было опубликовано 18 апреля на сайте Кремля.

Глава России сказал, что ММКФ не теряет своей актуальности, авторитета и зрительской симпатии и отметил, что фестиваль не только способствует созданию качественного российского кино, но и возрождает интерес к отечественному киноматографу и определеяет направление его развития. Владимир Путин пожелал всем участникам кинофорума ярких открытий, плодотворного общения и незабываемых впечатлений.

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Напомним, Московский международный кинофестиваль начал свою работу вчера, 18 апреля 2019 года, он будет работать до 25 апреля, когда состоится церемония награждения победителей. В основной конкурсной программе кинофорума будут участвовать 13 картин.

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