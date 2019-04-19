Вашингтон, 19 апреля, 2019, 11:29 — ИА Регнум. Телеканал HBO отреагировал на очередной твит президента США Дональда Трампа, в котором тот использовал фразы и дизайн-стилистику из сериала «Игра престолов». Об этом 18 апреля сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Twitter: @realDonaldTrump Нет сговора. Нет препятствий. Для ненавистников и радикальных левых демократов — игра окончена

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1118876219381026816

Представитель HBO, давая комментарий журналистам, сказал, что канал может понять энтузиазм по поводу начала показа финального сезона шоу, но предпочитает, чтобы его «интеллектуальная собственность не использовалась в политических целях».

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1058388700617498624

Напомним, Дональд Трамп 18 апреля 2019 года разместил на своей странице в Twitter публикацию с фотографией, лозунг на которой был выполнен в стилистике «Игры престолов».

https://www.instagram.com/p/BsMBeLbFLxd/

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Кроме того, в конце лозунга Трамп написал слова «Игра окончена» (Game Over). Стоит отметить, что ранее президент США неоднократно использовал подобный приём в своих публикациях.