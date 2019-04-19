Москва, 19 апреля, 2019, 11:20 — ИА Регнум. Россия требует отменить преференции казахстанских производителей на беспошлинный импорт белого сахара из стран Евросоюза и с Украины. Об этом говорится в письме представителя России в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Антона Силуанова, сообщает 19 апреля РБК.

Иван Шилов ИА REGNUM Сахар

Первый заместитель председателя правительства России, министр финансов Антон Силуанов обратился к председателю ЕЭК Мгеру Григоряну с просьбой рассмотреть этот вопрос.

Силуанов предлагает не распространять на белый сахар процедуру свободной таможенной зоны и не применять процедуру свободного склада. Отмечается, что казахстанские предприятия могут беспошлинно импортировать сахар, и реализовывать кондитерскую продукцию из этого сахара на рынках Евразийской экономической комиссии (ЕАЭС).

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января в национальной палате предпринимателей Казахстана «Атамекен» заявили, что российские производители сахара имеют значительный профицит товара. По мнению казахстанских предпринимателей, именно этот фактор является причиной требований Москвы отменить беспошлинный ввоз сахара в Казахстан.

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