В Казахстане назвали недостатки отмены беспошлинного ввоза сахара

Астана, , 07:28 — REGNUM Российские производители сахара имеют значительный дефицит товара, поэтому Москва настаивает на отмене беспошлинного ввоза сахара в Казахстан из третьих стран. Об этом 25 января сообщает агентство «КазТАГ» со ссылкой на национальную палату предпринимателей (НПП) «Атамекен».

В палате предпринимателей отметили, что продление беспошлинного ввоза сахара связано с наличием у казахстанских производителей контрактов на поставку товара.

Кроме того, предприниматели недовольны ценами на российский сахар. В НПП «Атамекен» добавили, что производители России не смогут полностью обеспечить спрос на сахар в Казахстане.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января глава ассоциации кондитеров Казахстана Алихан Талгатбек заявил, что в случае отмены беспошлинного ввоза сахара в республику на рынке может возникнуть дефицит.

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