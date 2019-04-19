Москва, 19 апреля, 2019, 10:37 — ИА Регнум. Котировки нефти Brent уже несколько дней практически не сдвигаются с места, оставаясь в очень узком диапазоне вокруг принципиальной отметки $72 за баррель. Это отражает равновесную цену, при которой ни у покупателей, ни у продавцов нет новых драйверов к её значимому повышению или понижению, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

(сс) skeeze Нефтедобыча

«На рынке ощущается нехватка предложения в связи с сокращением добычи и поставок из Ирана, Ливии, Венесуэлы по политическим причинам. Но и цена достаточно высока, чтобы учесть в ней данные обстоятельства», — отметил эксперт.

Сегодня, 19 апреля, некоторую поддержку ценам оказывают появившиеся накануне очередные данные влиятельной нефтесервисной компании Baker Hughes о количестве буровых установок в США. Оно снизилось впервые за три недели на восемь единиц. Это снижение идёт в унисон с опубликованными ранее, 17 апреля, данными минэнерго США о сокращении добычи в Штатах на 0,1 млн баррелей в день, до 12,1 млн баррелей.

«И хотя общее давление на цены вверх остаётся преобладающим, в конце недели возможно малое движение котировок. Рынок узкий из-за выходного дня — сегодня отмечается Страстная пятница. Наиболее вероятный диапазон движения цены на 19 апреля — $71,50−72,60 по Brent», — полагает Гойхман.

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