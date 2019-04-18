Никита Михалков: «Учусь ходить»
Москва, 19 апреля, 2019, 02:01 — ИА Регнум. Операцию на бедре перенёс российский режиссёр Никита Михалков, сообщил он журналистам на церемонии открытия Московского Международного кинофестиваля.
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Никита Михалков
Народный артист РСФСР отметил, что стоять и сидеть ему долго нельзя.
«Мне сделали операцию на бедре, учусь ходить», — отметил он.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале сентября минувшего года стало известно, что Михалков перенёс операцию после «травмы спортивного свойства».
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