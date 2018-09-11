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Операция Никиты Михалкова связана со спортивной травмой

Общество

Режиссер восстанавливается после процедуры и активно работает

Москва, 11 сентября 2018, 15:14 — REGNUM  Режиссер Никита Михалков перенес плановую операцию, связанную со старой спортивной травмой. Факт медицинского вмешательства подтвердили представители Михалкова, передает 11 сентября РЕН ТВ.

Отмечается, что операция состоялась «некоторое время назад». В настоящее время режиссер восстанавливается после процедуры.

Михалков активно работает — занимается своей Академией кинематографического и театрального искусства, где недавно завершился прием слушателей, уточнили его представители.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее актер и режиссер Александр Адабашьян рассказал о госпитализации своего коллеги Никиты Михалкова и перенесенной им операции, связанной с «малоприятной травмой». Жизнь Михалкова вне опасности, добавил он.

Читайте ранее в этом сюжете: Режиссер Никита Михалков перенес операцию

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