Лондон, 18 апреля, 2019, 23:01 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть слабо изменились в ходе последней сессии торгов, 18 апреля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Нефть марки Brent к концу сессии подорожала на 11 центов, до $71,73 за баррель. Нефть марки WTI потеряла в цене 10 центов и закрылась на $63,66 за баррель.

На рост нефтяных цен оказывает влияние сокращение запасов в США и кризис поставок из Венесуэлы и Ирака. Отрицательно влияют на котировки разногласия между ОПЕК и Россией в отношении необходимости дальнейшего сокращения добычи.

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