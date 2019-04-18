Нефть замерла на месте после новых рекордов

Лондон, , 19:21 — REGNUM Мировые цены на нефть слабо изменились с начала торгов, 18 апреля передает агентство Reuters.

В настоящий момент баррель нефти марки Brent оценивается в $71,64, что всего на 2 цента выше уровня закрытия 17 апреля. Нефть марки WTI снизилась на 10 центов по отношению к началу торгов, до $63,66 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля нефть Brent достигла нового максимального значения 2019 года — $72,27 за баррель.

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