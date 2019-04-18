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Нефть замерла на месте после новых рекордов

Экономика

Brent оценивается в $71,64 за баррель

Нефть замерла на месте после новых рекордов
ArtseBie
Нефть

Лондон, 18 апреля 2019, 19:21 — REGNUM  Мировые цены на нефть слабо изменились с начала торгов, 18 апреля передает агентство Reuters.

В настоящий момент баррель нефти марки Brent оценивается в $71,64, что всего на 2 цента выше уровня закрытия 17 апреля. Нефть марки WTI снизилась на 10 центов по отношению к началу торгов, до $63,66 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля нефть Brent достигла нового максимального значения 2019 года — $72,27 за баррель.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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