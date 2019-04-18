Хартум, 18 апреля, 2019, 22:13 — ИА Регнум. Толпы протестующих в центре Хартума устроили новую «сидячую забастовку» у здания Министерства обороны Судана, 18 апреля передает агентство Reuters.

Arsenie Coseac Судан

Недовольные граждане не намерены расходиться до тех пор, пока военный совет не передаст власть гражданскому правительству.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля военные Судана отстранили от власти президента Омара аль-Башира. Свержению многолетнего главы государства предшествовали несколько месяцев массовых протестов.

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