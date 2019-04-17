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Президент Южного Судана готов «помочь демократии» в Судане

Политика

«Президент предложил выступить посредником в продолжающихся переговорах между различными группами в Судане»

Президент Южного Судана готов «помочь демократии» в Судане
smahel
Южный Судан

Джуба, 17 апреля 2019, 21:08 — REGNUM  Президент Южного Судана Сальва Киир готов поддержать «демократические устремления» Судана после свержения президента соседней страны Омара аль-Башира, 17 апреля передает агентство Reuters.

«Президент предложил выступить посредником в продолжающихся переговорах между различными группами в Судане», — говорится в заявлении офиса президента Киира.

Южный Судан получил независимость от Судана в 2011 году и с тех пор постоянно находился в состоянии гражданской войны. Перемирие в Южном Судане было достигнуто только летом 2018 года.

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