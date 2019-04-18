Мадрид, 18 апреля, 2019, 21:55 — ИА Регнум. Лидер сепаратистов Каталонии Жорди Санчес уверен, что власти Испании «рано или поздно» сами проведут референдум о независимости региона, 18 апреля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Каталония

«Рано или поздно Социалистическая партия Испании примет этот путь», — заявил Санчес в ходе пресс-конференции из испанской тюрьмы.

Жорди Санчес, основной кандидат от каталонских «сепаратистов» на предстоящих выборах, был арестован после референдума о независимости Каталонии в 2017 году и обвиняется властями Испании в преступлениях против государственного строя.

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