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Лидер сепаратистов Каталонии провел пресс-конференцию в тюрьме

Политика

Журналисты задавали Санчесу вопросы из штаб-квартиры новостного агентства EFE в Барселоне

Мадрид, 18 апреля 2019, 17:48 — REGNUM  Арестованный лидер сепаратистов Каталонии Жорди Санчес провел пресс-конференцию в испанской тюрьме, 18 апреля передает агентство Associated Press.

Конференция велась с видеотрансляцией, журналисты задавали Санчесу вопросы из штаб-квартиры новостного агентства EFE в Барселоне.

Санчес, главный кандидат от коалиции «Вместе за Каталонию» на предстоящих выборах, получил разрешение на конференцию от избирательной комиссии Испании.

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