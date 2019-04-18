Лидер сепаратистов Каталонии провел пресс-конференцию в тюрьме

Мадрид, , 17:48 — REGNUM Арестованный лидер сепаратистов Каталонии Жорди Санчес провел пресс-конференцию в испанской тюрьме, 18 апреля передает агентство Associated Press.

Конференция велась с видеотрансляцией, журналисты задавали Санчесу вопросы из штаб-квартиры новостного агентства EFE в Барселоне.

Санчес, главный кандидат от коалиции «Вместе за Каталонию» на предстоящих выборах, получил разрешение на конференцию от избирательной комиссии Испании.

Читайте также: Карлес Пучдемон вернулся в немецкую тюрьму