Париж, 18 апреля, 2019, 20:00 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил папу Римского Франциска в Париж в связи с трагедией с собором Парижской Богоматери, 18 апреля передает агентство Reuters.

Republic of Korea Папа Римский Франциск

«Я разговаривал с папой вчера по телефону. Я пригласил его приехать», — сообщил Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в Париже сгорел дотла великий собор Нотр-Дам-де-Пари. Папа Римский Франциск выразил соболезнования.

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