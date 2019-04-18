Макрон пригласил папу Римского посетить сгоревший Нотр-Дам
Париж, 18 апреля, 2019, 20:00 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил папу Римского Франциска в Париж в связи с трагедией с собором Парижской Богоматери, 18 апреля передает агентство Reuters.
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Папа Римский Франциск
«Я разговаривал с папой вчера по телефону. Я пригласил его приехать», — сообщил Макрон.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в Париже сгорел дотла великий собор Нотр-Дам-де-Пари. Папа Римский Франциск выразил соболезнования.
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