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Disney пожертвует средства на восстановление Нотр-Дама

Общество

Компания намерена выделить $5 млн на реконструкцию собора в Париже

Disney пожертвует средства на восстановление Нотр-Дама
Цитата из м/ф «Горбун из Нотр Дама». реж Гари Труздейл, Кирк Уайз. 1996. США

Вашингтон, 17 апреля 2019, 21:59 — REGNUM  Американская компания Disney пожертвует $5 млн на восстановление пострадавшиего при пожаре собора Парижской Богоматери в столице Франции, передаёт 17 апреля Agence France-Presse.

«Нотр-Дам — это маяк надежды и красоты, который веками определял сердце Парижа и душу Франции, вызывая трепет и уважение к её искусству, архитектуре и её месту в истории человечества», — заявил исполнительный директор Disney Боб Айгер.

Агентство напоминает, что в 1996 году компания Disney выпустила мультфильм «Горбун из Нотр-Дама» по роману Виктора Гюго, собравший $325 млн в прокате по миру.

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Пожар в соборе Парижской Богоматери
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