Махачкала, 18 апреля, 2019, 15:00 — ИА Регнум. Сильный ветер в дагестанском городе Каспийске вырвал из земли дерево и повалил его на ряд припаркованных автомобилей. «Жертвами» тополя стали сразу шесть легковушек: пять машин отечественного производства и одна Audi.

Камиль Коро. Порыв ветра. 1870

Инцидент, как сообщают пользователи социальной сети Instagram, произошёл утром 18 апреля. Ранее МЧС Дагестана предупреждало, что в этот день в республике будет «орудовать» сильный ветер. По данным ведомства, в Махачкале скорость стихии может достигать 18 м/с, в низменных, горных и предгорных районах северо-западный ветер разгонится до 7−12 м/с, ночью — местами до 17 м/с. Наиболее сильный ветер был обещан в приморских районах — до 20 м/с.

Усиление ветра и осадки также привели к обрыву электросетей в центральной части Дагестана, населенных пунктах Тляратинского и Хасавюртовского районов республики, а также в пригородах Махачкалы. По данным Дагестанской сетевой компании, с утра без света оставались несколько тысяч потребителей. К 11:50 электроснабжение удалось полностью восстановить усилиями 50 специалистов с применением 16 единиц техники.

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Как сообщало ИА REGNUM, аналогичная ситуация в Дагестане складывалась и двумя месяцами ранее: 18−19 февраля в республике было объявлено штормовое предупреждение. МЧС тогда информировало, что скорость ветра в Махачкале и приморских районах будет усиливаться до 25 м/с.

Тогда также не обошлось без повреждённых автомобилей. На одном из проспектов Махачкалы ветер повалил дерево на две машины, а в Каспийске из-за стихии на три припаркованные легковушки обрушился балкон 10-этажного дома.

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