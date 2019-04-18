Пхеньян, 18 апреля, 2019, 14:14 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын может приехать во Владивосток на встречу с президентом России Владимиром Путиным на бронепоезде, сообщает 18 апреля Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Отмечается, что северокорейский лидер выберет именно данный вид передвижения, поскольку расстояние от Пхеньяна до Владивостока, где, предварительно, состоится саммит глав двух государства, относительно небольшое.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер КНДР приехал во Вьетнам на саммит с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом на своем бронепоезде через территорию Китая. Отметим, что на бронепоезде также перемещался отец Ким Чен Ына — Ким Чен Ыр, в частности, на бронепоезде ездил в Москву.

Читайте также: В Кремле сообщили об «активной подготовке» встречи лидеров России и КНДР