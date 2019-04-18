Москва, 18 апреля, 2019, 12:31 — ИА Регнум. Советник президента Соединенных Штатов Фиона Хилл провела переговоры с помощником российского лидера Дмитрием Ушаковым, заявил 18 апреля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кремль

«Были встречи в администрации, да. С Ушаковым. Вопросы двухсторонних отношений», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом представитель Кремля добавил, что тема возможной встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа не обсуждалась.

Напомним, ранее сообщалось, что Хилл в рамках поездки в Москву, о которой ранее не сообщали ни российские, ни американские власти, провела встречи с представителями Совета безопасности и МИД России.

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