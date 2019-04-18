Советник Трампа по России прибыла в Москву с необъявленным визитом

Москва, , 09:18 — REGNUM В Москву приехала делегация Соединённых Штатов во главе с советником Белого дома Дональда Трампа по России, членом совета национальной безопасности Фионой Хилл. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники.

Уточняется, что Хилл в рамках поездки, о которой ранее не сообщали ни российские, ни американские власти, провела встречи с представителями Совета безопасности РФ и Министерства иностранных дел России.

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Как отмечает издание, Хилл уже посещала Россию в качестве советника Трампа, однако её предыдущие визиты также не афишировались. На этом настаивала американская сторона.

Как сообщало ИА REGNUM, советник президента США по отношениям с Европой и Россией Фиона Хилл приезжала в Москву летом 2018 года. Тогда она прибыла в Россию в составе делегации, которую возглавлял помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.