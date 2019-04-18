Вашингтон, 18 апреля, 2019, 12:07 — ИА Регнум. Эксперты аналитической компании Muso выяснили, что в мире первую серию финального сезона «Игры престолов» на пиратских ресурсах посмотрели около 54 млн зрителей. Об этом 17 апреля сообщил портал Business Insider.

Цитата из т/с «Игра престолов». 2011. США, Великобритания Дейенерис Таргариен и Джон Сноу

Глава Muso Энди Шаттерли обратил внимание правообладателей на то, что им следует не игнорировать эту аудиторию и попытаться получить с неё доход, ведь люди, посмотревшие очередную серию в течение первых суток являются самыми преданными поклонниками шоу.

Тем не менее, на всех платформах HBO первый эпизод финального сезона сериала в первые 24 часа посмотрели 17,4 млн зрителей (предыдущий рекорд — 16,9 млн поставила финальная серия седьмого сезона).

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Лена Хиди, сыгравшая в сериале Серсею Ланнистер, рассказала журналистам об одной спорной постельной сцене первой серии восьмого сезона «Игры престолов». Она сообщила, что долго спорила с продюсерами сериала по поводу поступка своего персонажа.