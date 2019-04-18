Москва, 18 апреля, 2019, 11:07 — ИА Регнум. В условиях продолжительного падения жизненного уровня жителей России вопросы экологии несколько деактуализировались в общественном сознании. Тем не менее эти вопросы по-прежнему стоят остро и актуально, особенно в промышленных центрах России, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Института региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

«Например, в Прокопьевске (Кемеровская область) выпадает черный снег, а в Сибае (Башкирия) уже полгода фиксируется кратное превышение уровня диоксидов в атмосфере. Эти события негативно влияют на уровень социального оптимизма», — полагает эксперт.

Промышленные предприятия России, принадлежащие крупному бизнесу и элитам, зачастую игнорируют экологические нормы. В этом контексте инициативы правительства РФ, направленные на модернизацию производства предприятий и повышение экологических норм, нужно приветствовать.

«В то же время по уровню модернизации промышленности Россия значительно отстает от развитых стран. Здесь нужна промышленная политика совершенно другого уровня», — считает Михайличенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в России может появиться экологический налог. Новый экологический налог призван подвигнуть предприятия к более эффективной очистке отходов.

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