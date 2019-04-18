Москва, 18 апреля, 2019, 11:02 — ИА Регнум. Редактором первого в России учебника по футболу для детей стал вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев. Об этом сообщается на канале «армейцев» в YouTube.

Дарья Антонова ИА REGNUM Игорь Акинфеев

Отмечается, что в рамках Московского международного салона образования состоялась презентация книги.

«Мне сложно оценить свою работу. Я всего лишь один из редакторов книги и редактировал некоторые моменты», — сказал Акинфеев.

По его словам, раньше таких учебников не было.

Напомним, Акинфеев играет за ЦСКА с 2002 года и является шестикратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА. За сборную России Акинфеев выступал с 2003 по 2018 год и стал бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года.

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