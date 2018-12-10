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Человеком года по версии «Яндекс» стал Игорь Акинфеев

Общество

Второе по популярности место занял чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов

Человеком года по версии «Яндекс» стал Игорь Акинфеев
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Игорь Акинфеев

Москва, 10 декабря 2018, 10:43 — REGNUM  В перечне наиболее популярных людей 2018 года по версии поисковика «Яндекс» первое место занял голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев. Список персон, фамилии которых чаще других искали пользователи в сети, опубликованы на странице исследований сервиса.

Второе по популярности место у пользователей «Яндекс» занял чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, а замкнул тройку лидеров форвард «Зенита» и сборной России Артём Дзюба. Первая женщина-президент в истории Хорватии Колинда Грабар-Китарович заняла четвертую строчку по популярности, в пятерку также вошла олимпийская чемпионка зимней Олимпиады 2018 года фигуристка Алина Загитова.

«Прославившаяся» неудачным секс-тренингом в Таиланде Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) расположилась на шестой позиции, российская фигуристка Евгения Медведева стала седьмой по популярности, хавбек испанской «Валенсии» и сборной России Денис Черышев находится на восьмой строчке списка.

Предпоследнюю позицию в десятке занял аргентинский суперфорвард Лионель Месси, а бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев стал десятым в списке.

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