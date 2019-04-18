Москва, 18 апреля, 2019, 10:29 — ИА Регнум. В Москве за I квартал 2019 года совершено 35 тыс. 180 договоров купли-продажи жилья. Это в 1,2 раза (117%) больше, чем за аналогичный период 2018 года (30 тыс. 160 договоров). Таковы данные столичного управлении Росреестра.

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В марта зафиксировано 13 тыс. 130 переходов прав по договорам купли-продажи, что на 8% выше февральского показателя (12 тыс. 197) и на 13% больше, чем годом ранее (11 тыс. 654).

По словам главы управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, невысокий январский спрос на покупку недвижимости традиционен. Оживление на рынке жилья начинается в феврале-марте.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за 11 месяцев 2018 года количество предложений на вторичном рынке жилья сократилось на 28,9%: с 33 307 лотов в начале года до 23 693 по итогам ноября.

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