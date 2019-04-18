Нижний Новгород, 18 апреля, 2019, 10:20 — ИА Регнум. Арендатора одной из городских котельных Арзамаса, лидера антирейтинга по просроченным платежам за газ, потребовало обанкротить ООО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород». Долги предприятия-ответчика — ООО «Рикор Энерго» на середину апреля составили 53 млн рублей. Иск Арбитражным судом Нижегородской области принят к производству, слушания назначены на 23 мая 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, жителей Арзамаса обеспечивает теплом муниципальное учреждение «Теплоэнергетическое производственное предприятие» (МУ ТЭПП), чьи долги за газ составили на 15 апреля 2019 года — 229 млн рублей, а ООО «Рикор Энерго» арендует одну из заводских котельных и входит в список предприятий-должников ООО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» с суммой 53 млн рублей. По открытым данным, долги «Рикор Энерго» также связаны с неплатежами со стороны муниципального предприятия, закупающего у этого контрагента тепловую энергию. ООО 17 апреля 2019 года обратилось с иском к МУ ТЭПП о взыскании части задолженности — 25 723 012,4 рубля. Иск пока не принят к производству. Отдельным иском поставщик газа взыскивает с обоих компаний долг свыше 9,2 млн рублей, дело также ещё не рассмотрено.

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Иск о банкротстве ООО «Рикор Энерго» ООО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» подало 12 апреля 2019 года, предъявив претензии на сумму 5 255 814,98 рубля. 16 апреля дело приняли к производству, назначив заседание по рассмотрению обоснованности заявления на 23 мая 2019 года.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Рикор Энерго» учреждено 1 декабря 2015 года. Директор с июня 2018 года — Александр Добряев, единственный участник ООО — Галина Давыдова, основной вид деятельности предприятия — производство пара и горячей воды (тепловой энергии).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ООО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» подаёт не первый иск к компаниям, попавшим в список основных должников за поставленный газ, в том числе и из числа теплоснабжающих организаций. Например, такие претензии были предъявлены ООО «Управляющая компания «Нижегородская областная коммунальная компания», которое является «дочкой» правительственного АО «Нижегородская областная коммунальная компания». Производство по делу было прекращено после погашения задолженности.

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