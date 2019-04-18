Киев, 18 апреля, 2019, 10:09 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает лидера Организации украинских националистов (ОУН, организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеру национальным героем, а декоммунизацию — нормальным явлением. Об этом он заявил в интервью «РБК-Украина».

Жертвы резни устроенной бандеровцами. Луцкое воеводство. 1943

"Есть неоспоримые герои. Степан Бандера — герой для какого-то процента украинцев, и это нормально и классно. Это один из тех людей, которые защищали свободу Украины», — заявил Зеленский, добавив, что в целом, нормально относится и к декоммунизации.

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Как сообщало ИА REGNUM, первый тур голосования на выборах президента, который прошёл на Украине 31 марта, не выявил победителя. Во втором туре за высший руководящий пост будут бороться шоумен Владимир Зеленский, который набрал 30,24% голосов, и действующий глава государства Пётр Порошенко, заручившийся поддержкой 15,95% избирателей.

По мнению кинорежиссёра Карена Шахназарова, победа Зеленского может вовлечь российскую власть в опасные иллюзии. Как полагает Шахназаров, победа действующего президента Петра Порошенко менее опасна для России в плане определённости ситуации и ясности выбранной им стратегии.

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