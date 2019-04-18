«Никто отменять квоты не будет»: Зеленский об украинском языке в СМИ

Киев, , 09:31 — REGNUM Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае своего избрания на пост главы государства оставит квоты на украинский язык на телевидении и радио. Об этом он заявил в интервью «РБК-Украина».

"Квоты останутся. Вопрос, какие они должны быть? Вопрос в регулировании этих квот», — заявил Зеленский.

По его словам, надо давать возможность каждому языку, поскольку на Украине «реально большое количество людей говорит по-русски» и у них нельзя «забрать русскоязычное телевидение».

«Тут большой вопрос с этими квотами, никто отменять квоты не будет, но есть регулирование», — заключил кандидат в президенты.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года на Украине был принят закон об украинском языке. В нем указано, что единственным государственным официальным языком в стране является украинский.

Вместе с тем на телевидении, СМИ и в печати вводятся языковые квоты. Так, через два года после вступления в силу этого закона квота украиноязычного продукта на телевидении будет составлять 90% (сейчас действует квота 75%); для местных каналов — 80% (сейчас — 60%). Квота 75/30 для телекомпаний, которые вещают на крымскотатарском.

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