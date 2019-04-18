Москва, 18 апреля, 2019, 09:35 — ИА Регнум. Крупнейший акционер «Сибура» и «Новатэка» Леонид Михельсон возглавил новый рейтинг самых богатых российских бизнесменов. Состояние Михельсона оценил в $24 млрд журнал Forbes.

Цитата из к/ф «Великий Гэтсби» реж Баз Лурман. 2013. Австралия, США Успех

На втором месте — председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с состоянием в $21,3 млрд. Третью строчку занял президент «Лукойла» Вагит Алекперов с $20,7 млрд.

Далее идут председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов ($20,5 млрд), член совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко ($20,1 млрд), президент «Норильского никеля» Владимир Потанин ($18,1 млрд), крупнейший акционер Альфа-банка Михаил Фридман ($15 млрд), совладелец «Еврохима» Андрей Мельниченко ($13,8 млрд), основатель USM Holdings Алишер Усманов ($12,6 млрд) и основной владелец Millhouse Роман Абрамович ($12,4 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в рейтинге Forbes лидировал Владимир Лисин с $19,1 млрд. Второе и третье место занимали Алексей Мордашов ($18,7 млрд) и Леонид Михельсон ($18 млрд).

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