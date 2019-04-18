Москва, 18 апреля, 2019, 09:23 — ИА Регнум. Все тайное рано или поздно становится явным, и все более очевидными становятся планы США на нефтяном рынке. Для дальнейшей экспансии американцам необходимо, чтобы страны, подписавшие соглашение ОПЕК+, продолжили ограничивать собственную добычу, тем самым освобождая место для американских компаний, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

IFPRI — IMAGES Бочки с нефтью

По его мнению, в текущих условиях высоких цен на нефть Россия как один из главных участников соглашения не хочет его пролонгации, понимая, что за этим последует сокращение ее доли нефтяного рынка. И это значит, что США необходимо падение цен на нефть до уровней, когда Россия будет вынуждена согласиться.

«Ближайшее заседание ОПЕК+ может пройти либо в конце мая, либо в конце июня, а необходимая для согласия Россия цена по Brent находится в районе $50 за баррель. Так что в ближайшие полтора-два месяца можно будет увидеть настоящий обвал, с чудесным спасением рынка в июне», — предполагает эксперт.

Пока нефтяные котировки находятся в преддверии этого и вяло реагируют на какую-либо информацию или внутриотраслевую статистику. 17 апреля был опубликован позитивный отчет о запасах сырой нефти в США.

«Сегодня, 18 апреля, вечером выйдут данные о числе буровых установок от Baker Hughes. И учитывая, что четверг — это последний активный торговый день недели на мировых финансовых площадках, вряд ли участники торгов отважатся на какие-либо активные действия, так что цена барреля Brent, вероятно, так и останется вблизи текущих значений $71−72,50 до конца дня», — считает Быков.

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