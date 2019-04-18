На рынке нефти началась нисходящая коррекция

Москва, , 07:17 — REGNUM Торги по нефти завершились 17 апреля небольшим снижением. При достижении уровня $72,25 на рынке началась нисходящая коррекция. Снижение цен усилилось после публикации отчета минэнерго США по запасам нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Согласно последним данным, запасы нефти в США на минувшей неделе сократились на 1,4 млн баррелей, запасы бензина — на 1,17 млн баррелей (прогноз был — 2,5 млн баррелей), дистиллятов — на 362 тыс. баррелей (прогноз был — 1,6 млн баррелей). Нефтедобыча в США на прошлой неделе сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки и составила 12,1 млн баррелей в сутки.

Сегодня, 18 апреля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $71,54 (-0,07%). Появились первые признаки угасания бычьего тренда. Чего же ожидать от рынка дальше?

Перед пасхальными праздниками могут быть непредсказуемые разнонаправленные колебания. Пока цена находится выше зоны $70,25−70,70, сохраняется потенциал роста котировок выше $72,50.

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