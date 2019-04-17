Москва, 17 апреля, 2019, 14:57 — ИА Регнум. Член Совета по правам человека при президенте России, журналист Екатерина Винокурова назвала национальным позором заявленные в инфографике к отчёту о результатах деятельности правительства за 2018 год 6502 многодетные семьи, получившие жильё.

Сайт Правительства РФ Инфографика с отчёту Дмитрия Медведева в Госдуме: поддержка семей с детьми

«Шесть тысяч квартир многодетным, на всю нашу огромную страну <…> Шесть тысяч квартир многодетным — наш национальный позор, который презентуют сейчас в Госдуме. И, конечно, не найти депутата, который бы в лицо все это правительству высказал», — отметила Екатерина Винокурова на своём канале.

Напомним, выступая в Госдуме с отчётом о деятельности российского правительства в 2018 году, его глава Дмитрий Медведев рассказал о поддержке семей с детьми.

«Понятно, что и одежда, и игрушки, и секции — всё это требует довольно значительного количества денег, даже если ребёнок один. А если в семье много детей, то без помощи государства часто просто не обойтись», — отметил премьер-министр.

ИА REGNUM ведет прямую online-трансляцию отчёта Дмитрия Медведева в Госдуме.

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