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Отчёт Медведева перед Госдумой — online-трансляция ИА REGNUM

Политика

Дмитрий Медведев отчитается о работе правительства и расскажет о будущем

Москва, 17 апреля 2019, онлайн-трансляция — REGNUM  

Сегодня, 17 апреля, в Госдуме премьер-министр Дмитрий Медведев представляет отчет о работе правительства за 2018 год. Отчет строится в том числе на основании вопросов, направленных заранее представителями всех фракций. Депутатов будут интересовать не только итоги, но и планы работы правительства, прежде всего, реализация указов президента, национальных проектов.

Парламентарии смогут задать вопросы Медведеву и устно.

Завершают отчет выступления представителей «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» с оценкой работы правительства. Премьер-министр может выступить с заключительным словом.

Подробнее об отчёте Дмитрия Медведева читайте в онлайн-трансляции ИА REGNUM.

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Правительство России
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