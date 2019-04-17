Отчёт Медведева перед Госдумой — online-трансляция ИА REGNUM

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Сегодня, 17 апреля, в Госдуме премьер-министр Дмитрий Медведев представляет отчет о работе правительства за 2018 год. Отчет строится в том числе на основании вопросов, направленных заранее представителями всех фракций. Депутатов будут интересовать не только итоги, но и планы работы правительства, прежде всего, реализация указов президента, национальных проектов. Парламентарии смогут задать вопросы Медведеву и устно. Завершают отчет выступления представителей «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» с оценкой работы правительства. Премьер-министр может выступить с заключительным словом. Подробнее об отчёте Дмитрия Медведева читайте в онлайн-трансляции ИА REGNUM.

15:55 Главе правительства РФ Дмитрию Медведеву ничего не известно об увеличении продолжительности рабочего дня для женщин, проживающих на селе, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля. «Я ничего об этой идее не слышал. Могу вам гарантировать, что я максимально тщательно во всех этих предложениях разберусь», — заверил Медведев, отвечая на вопрос спикера Госдумы Вячеслава Володина. Подробности в материале: Медведев «не слышал» об увеличении рабочего дня для сельских женщин

15:53 Отчёт правительства России за 2018 год завершился.

15:52 Володин поблагодарил Медведева за взвешенное и развёрнутое выступление. Удалось выйти на новые конкретные решение, будет создана рабочая группа, которая займётся анализом прозвучавших предложений и подтолкнёт их реализацию.

15:51 «Как бы нам этого с вами не хотелось, мы с вами, коллеги, за всё в ответе», — сказал Медведев в заключение своего выступления.

15:50 Медведев ничего не слышал об идее увеличения времени работы, рабочей недели для сельских женщин, которую озвучил Володин. Пообещал, что в правительстве разберётся.

15:49 60% ВВП должен приходиться на зарплату, указывал Миронов. Медведев усомнился в том, что это адекватная доля, но правительство прислушается.

15:48 Медведев поблагодарил Сергея Миронова за оценку совместной работы, в частности, по дачной амнистии.

15:48 По цифровизации телевидения Неверов затронул важный нюанс, указал Медведев: у жителей глубинки будет теперь не 3−4 канала, а 20 каналов. При этом важно не потерять региональную составляющую, сохранив 20 и 21 кнопку (региональное и муниципальное телевидение). На это выделены средства.

15:46 В последнее время приоритеты по подготовке кадров в университетах имеют несколько иные акценты. Сейчас особая озабоченность по подготовке инженерных кадров, указал премьер-министр. «Сейчас исключительно важно, чтобы были специалисты с инженерным образованием», — добавил он.

15:45 Медведев поддержал идею Неверова по поводу системного отношения питания в школе. «В данном случае я присоединяюсь к тому, что надо думать про горячее питание, чтобы там всё было, и фрукты, и овощи, и необходимые белки. Давайте сконцентрируем внимание и подготовим решения», — указал Медведев.

15:44 Медведев поблагодарил Владимира Жириновского за массу позитивных эмоций от его выступления.

15:44 Порядок расходования денег по нацпроектам — отдельная проблема, которой правительство занимается. Здесь «резервы есть».

15:43 «Я слежу в ежедневном режиме. По тому плану, который есть (в отношении нацпроектов), у нас все акты изданы», — говорит Медведев.

15:42 Нельзя торопиться с финансированием различных проектов, указывает Медведев. Финансовая система сложная и достаточно хрупкая, поэтому правительство обязано «думать на завтрашний день». Норвежские коллеги тоже накапливают почти все доходы от нефти и газа в «подушку безопасности», отметил премьер-министр.

15:40 «Давайте по-честному признаемся, но ради национальные цели и национальные проекты — это разве не бюджет развития? Если не это, то что?» — ответил Медведев на критику Зюганову по поводу «отсутствия бюджета развития» в стране.

15:39 Медведев начал комментировать выступления руководителей фракций.

15:38 Вячеслав Володин задал собственный вопрос Медведеву: какова судьба ранее прозвучавшей инициативы об увеличении времени работы, рабочей недели для сельских женщин? Никакой конкретной информации по такому предложению не поступало.

15:37 Работа финансово-экономического блока оставляет желать лучшего, признать её удовлетворительной нельзя, уверен Миронов. При этом многие другие министерства работают эффективно и хорошо, сказал в заключение Миронов.

15:36 В «Справедливой России» не видят обозначенных правительством факторов, которые бы способствовали росту экономики. Рост НДС, повышение ключевой ставки — всё это играет против экономического роста, никаких прорывных решений нет. Рост потребления, видимо, произошёл лишь по аналогии с 2014 годом, когда люди резко пошли закупать продукты в магазинах, считает лидер СР.

15:35 Ряд иностранных препаратов исчезли с рынка, а отечественных лекарств не хватает. Ситуация серьёзно обострилась в 2018 году, например, в связи с лечением гипертонии.

15:34 Нужно узнать частные страховые медицинские компании, которые «просто наживаются», указал Миронов. Многие врачи не понимают, на кого должны работать: на пациента и государство, или частные страховые компании.

15:33 Миронов предложил сократить разницу в уровне оплаты труда в госкорпорациях между низшими и высшими звеньями до соотношения 8:1 — в настоящее время разница исчисляется сотнями раз.

15:32 Уровень бедности критичен. 13,7%, что ниже на полпроцента уровня 2017 года. Однако президент поставил задачу снизить к 2024 году этот уровень в два раза. Очевидно, что задача, учитывая текущие темпы, не решится. Никак не фигурируют в этом вопросе и жилищные проблемы, указал Миронов.

15:30 Глава «Справедливой России» Сергей Миронов выразил благодарность Дмитрию Медведеву за расширение сроков дачной амнистии, реформу принципа расчёта мусора и то, что изменений исторического принципа не будет в других отраслях рыбопромышленности, помимо крабовой. Однако быстро начал критиковать: в первую очередь, непонятны основания по изменению статистических данных, проведенных Росстатом.

15:27 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пожаловался главе правительства РФ Дмитрию Медведеву на оскорбления чиновниками простых жителей России, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля. «Оскорбления людей — по всей стране! Кто (называет людей) — быдло, кто — стадо, кто — шалупонь, недоумки, лохи, алкаши, пьянь, тунеядцы. Это чиновники, ваши чиновники в любой точке России в любой момент вот такие оскорбления высказывают!» — заявил Жириновский. Читайте подробнее: Жириновский пожаловался Медведеву на оскорбления чиновниками россиян

15:26 Неверов поддержал идею создания единого полиса автострахования.

15:25 Неверов выразил надежду, что в дальнейшем правительство будет опираться не на формальное исполнение поручений, а реальную межведомственную работу.

15:24 Поставленная премьер-министром цель правильна, нужно расширить возможности прохождения диспансеризации, это будет очень востребованным и укрепит здоровье нации, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава комиссии по здравоохранению и социальной политике петербургского парламента Елена Киселёва, комментируя заявления Дмитрия Медведева о всероссийской диспансеризации. Читайте подробнее: Востребованность будет высокой: эксперт о всероссийской диспансеризации

15:24 Необходимо внести поправки в Налоговый кодекс. По программе «Земский доктор» полагается миллион, но эту сумму не получит из-за налоговых вычетов. Аналогичные требования и к программу «Земский учитель», указал Неверов.

15:22 Другая проблема — отсутствие профориентации в школах. По мнению Неверова, пока что обратной связи в этом направлении нет, координация между регионами и предприями, федеральными ведомтсвами и вузами весьма слаба.

15:21 «У нас 133 тыс. пунктов, которые находят в сельской местности. Нужно видеть реальное положение дел в этих поселениях. Какое там сейчас состояние, какие там дороги? Эту работу нужно проделать на системном уровне, чтобы, не латая дыры, подойти к решению этой задачи», — заявил Неверов.

15:21 Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов предложил провести «инвентаризацию» существующих в России населенных пунктов, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля. Приступая к реализации программы комплексного развития сельских территорий, необходимо провести «инвентаризацию» 133 тыс. населенных пунктов, находящихся в сельской местности, заявил Неверов. Читайте также: Неверов призвал провести «инвентаризацию» сел и деревень

15:19 В правительстве России разработают меры по снижению цен на горюче-смазочные материалы в Крыму, заявил Медведев. «Коллеги из КПРФ обращали внимание на цены на горюче-смазочные материалы в Крыму. Я дал поручение до 15 мая представить предложения по их снижению на полуострове. Коллеги в ближайшее время доложат, что можно сделать», — отметил премьер. Читайте также: Медведев ждёт предложений по снижению цен на топливо в Крыму

15:19 Сбалансированное питание детей в школах — важнейший вопрос для правительства, указал Неверов. «Нам необходима ваша поддержка, Дмитрий Анатольевич. Мы работаем над законопроектом. Но не все регионы готовы к этому финансово», — отметил он.

15:18 Читайте также: Предложения Москвы по дальнейшей интеграции переданы Минску

15:17 От того, насколько грамотно сработает правительство, зависит развитие страны, указал Неверов. «Если говорить о качестве жизни, каждый аспект заслуживает детальной проработки. Каждый вопрос, каждая тема», — подчеркнул он.

15:16 Выступает руководитель «Единой России» Сергей Неверов. По его словам, за 11 лет выступлений премьер-министра с отчётом формат выступления серьёзно изменился. Теперь он позволяет принимать конкретные решения, вырабатываются и уточняются цели на следующий год.

15:13 Приднестровье: не даём ни денег, ни учиться детям, молодёжь уезжает в Румынию, указывает Жириновский.

15:12 По телеканалам украинские эксперты за деньги поливают грязью Россию, а в кинематографе господствует пропаганда, направленная против страны, продолжает он.

15:11 Коллекторов не остановили, сужают выборы по партийным спискам, по телеканалам одно насилие и ужас, жалуется Жириновский.

15:07 В своём выступлении Жириновский решил перечислить все неудачные, по его мнению, политические и экономические решения советской власти.

15:03 Украина — продолжение Октябрьской революции. Искусственно самое антироссийское государство порождено нами самими, указывает глава ЛДПР.

15:03 Законопроект об упрощении системы госзакупок в РФ, принятый Госдумой во втором, решающем чтении, нуждается в дополнительной доработке. С таким предложением выступил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе ежегодного отчета правительства за работу в 2018 году перед депутатами Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля. «Я сейчас предложу свое видение, если это видение окажется приемлемым для уважаемой Госдумы, то тогда можно будет еще раз по этим поправкам пройтись и принять решение», — заявил Медведев. Читайте подробнее: Медведев предложил поправки в законопроект о госзакупках

15:02 Выступает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он начал с того, что как в царской России, так и при советской власти не признавали свои ошибки, а именно признание ошибок является залогом успешного развития.

15:01 Разговоры в правительстве часто ничем не кончаются. 2 трлн брошенных денег давно бы решили вопросы стариков и инвалидов, отметил лидер КПРФ.

15:00 Нужен диалог президента с лидерами парламентских фракций — он прервался и практически год уже не проводится, пожаловался Зюганов.

14:57 Член Совета по правам человека при президенте России, журналист Екатерина Винокурова назвала национальным позором заявленные в инфографике к отчёту о результатах деятельности правительства за 2018 год 6502 многодетные семьи, получившие жильё. «Шесть тысяч квартир многодетным, на всю нашу огромную страну <…> Шесть тысяч квартир многодетным — наш национальный позор, который презентуют сейчас в Госдуме. И, конечно, не найти депутата, который бы в лицо все это правительству высказал», — отметила Екатерина Винокурова на своём канале. Об этом: «Позор»: о квартирах многодетным в отчёте Дмитрия Медведева

14:57 Хватит разрушать предприятие Грудинина — на «совхоз» обрушилось чрезмерное число проверок. «Совсем ошалели», пожаловался Зюганов.

14:56 «Одними посадками Абызовых мы не отделаемся»

14:54 Темпы экономического роста, которые обеспечивает правительство, приведут к позору: страна окажется не на пятом, а на пятнадцатом месте, уверен он.

14:53 Зюганов указывает, что Россия по-прежнему остаётся в системном кризисе, в том числе и политическом, о чём свидетельствует ход выборов в регионах за последнее время.

14:52 Начинаются выступления представителей политических фракций. Слово предоставляется лидеру КПРФ Геннадию Зюганову.

14:51 Медведев поручил аппарату правительства создать рабочую группу по формированию и отработке норм законов, учитывающих озвученные в ходе отчёта решения.

14:48 Идея об объединении Волковского театра (Ярославль) и Александринского театра в Петербурге не была проработана. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля, об этом заявил вице-премьер Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос депутата Госдумы Валентины Терешковой («Единая Россия»). Терешкова отметила, что жители Ярославской области хорошо себя проявили в Великую Отечественную войну, настроение у ярославцев боевое, подчеркнула она. Читайте подробнее: Медведев: Объединение Волконского и Александринского театра приостановлено

14:48 Медведев отвечает на предложения о вкладчиках банков: Нужно понимать, что если объём компенсаций вырастет с 1 млн 400 тыс. до 10 млн, то придётся больше собираться средств от самих участников банковской системы. Это отразится на процентной политике и других нормативах их деятельности.

14:46 Валентина Терешкова просит отменить приказ Мединского по Первому русскому драматическому театру в Ярославле по оптимизации учреждения. Медведев согласился с нецелесообразностью решения Минкульта.

14:41 России нужно переходить к новым способам тарифообразования. Сейчас решение принимается регионами по критерию числа жителей в семье и площади жилплощади. Оба подхода имеют недостатки — нужно переходить на учёт реальных объёмов мусора.

14:40 Вопрос: Мусорная реформа пока что не привела к эффективной утилизации мусора, но поспособствовала резкому росту тарифа. Почему нельзя позаимствовать опыт Германии, Швеции и Японии в решении проблемы? Медведев: Иностранные технологии привлекать надо, они накопили хороший опыт в этой сфере. В Финляндии заводы производят впечатление, это нужно внедрять в России. Сейчас у нас перерабатывается лишь 7% отходов, но о реформе судить пока что рано — она идёт всего лишь три месяца, а отходы копились десятилетиями. Результаты в столь быстрые сроки не появятся, но за тарифами следить необходимо.

14:37 Вопрос: бюджетная озабоченность селян серьёзно уступает горожанам. Что, если 25% инвестиционных ресурсов правительства обратить на развитие села? Медведев: Село должно быть в абсолютном приоритете, в этом никаких сомнений нет.

14:34 Медведев: Нужно допустить расходование материнского капитала на капитальное строение (жилое здание).

14:33 Медведев о том, чтобы добавить стаж время ухода за ребёнком в страховые периоды: Чтобы это сделать, придётся накопить значительные суммы, порядка 80 млрд. Но помимо финансовой стороны есть ещё один сложный момент, которые вызовет дискуссию о справедливости такого возмещения на фоне работающих граждан.

14:31 Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал интересной идею «совмещения» КАСКО и ОСАГО, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля. «Как минимум с финансовой точки зрения это интересная идея. Здесь надо посмотреть на совмещение подходов регулирования обязательного страхования и страхования добровольного в рамках гражданского законодательства, если там противоречий в регулировании не увидим, то сама по себе идея — она хорошая», — поддержал Медведев предложение депутата Госдумы Вячеслава Лысакова («Единая Россия»). Читайте подробнее: Медведев допустил «совмещение» КАСКО и ОСАГО

14:28 Вопрос: Надо ли менять принципы автострахования, чтобы полис добровольного автострахования без удорожания стал универсальным? Часто автомобилисты платят фактически дважды. Медведев: Вы предлагаете по сути совместить два вида страхования: обязательное по ОСАГО и добровольное на основе КАСКО. Но сделать это не ради совмещения полисов, а ради того, чтобы любой человек, страхующий свой автомобиль, мог выбрать из тех форм возмещения, которые по соответствующим полисам получены, но получил универсальный полис за цену, которая ниже по цене ОСАГО и КАСКО вместе взятых, если покупать их отдельно? Эта идея интересна. Если противоречий в регулировании мы не увидим, то сама по себе идея хорошая — вместо того, чтобы платить дважды заплатить один раз и меньше.

14:25 Вопрос: о реформе квот по вылову краба, связанной с уходом от исторического принципа в пользу электронных аукционов. Есть риски больших потерь в рабочих местах. Медведев: Мы будем готовы обсудить не только то, что работает, но и то, что, как оказалось, не работает. Но в конечном счёте было принято решение о том, что 50% исторического принципа сохраняется и только 50% уходит на аукцион, которые принесут деньги в бюджет. Во-вторых, очевидно, что в какой-то момент исторический принцип пришёл в противоречие с восстановлением основных фондов в отрасли. Деньги огромные вращаются, а рыболовецкие суда не закупают. На решение этой проблемы и был направлен этот законопроект.

14:22 Вопрос: За последние три года отгрузка сельхозтехники выросла на 25%, производительность труда — на 12%. Как будет выстраиваться поддержка дальше? Медведев: по итогам обсуждения с КПРФ решено разобраться в ситуации, сейчас проходит унификация работы по субсидиям, но в результате этого никто из производителей сельхозтехники в РФ не должен ничего потерять, а только приобрести. Сейчас хорошие результаты по экспорту сельхозтехники — нужно сохранить набранный потенциал, чтобы комбайны и тракторы из России воспринимались не хуже западных аналогов.

14:18 Механизм обратного акциза на нефтепродукты позволит нефтяным компаниям чувствовать себя более уверенно, и добиться стабильности на рынке. Это позволит решить ситуацию окончательно.

14:18 Медведев: В прошлом году ситуация вышла из-под контроля, пришлось установить целый ряд правил. Меры успокоили ситуацию, сейчас она под контролем и стабильна. Есть предложение компаниям продлить такой режим работы ещё на 3 месяца, компании соответствующие решения приняли. Скорее всего, всё останется в тех пределах, что обозначали.

14:17 Все, что касается социальных вопросов, у российского правительства превращается в «совковый собес» с домами престарелых, отметил доктор экономический наук и публицист Никита Кричевский. Читайте также: «Эх, опять Вы не туда»: об отчёте Дмитрия Медведева в Госдуме

14:16 Рифат Шайхутдинов коснулся вопроса роста цен на бензин и ГСМ. Медведев признал, что ситуация вышла из-под контроля в 2018 году. Установлен ряд правил, «пришлось погрозить пальцем». «Сейчас ситуация под контролем, она стабильная», — заверил он. Договорились предложить компаниями еще на три месяца продлить такой режим работы, компании решение приняли. «Я надеюсь, что все останется в тех пределах, которые обозначали». Рост небольшой связан с ростом НДС. «Мы согласовываем общий подход по поводу использования механизма обратного акциза на нефтепродукты и введения демфирующей надбавки», — указал также премьер-министр.

14:15 Читайте также: Медведев назвал устойчивой макроэкономическую конструкцию РФ

14:15 Вопрос: В 2018 году страна столкнулась с резким ростом цен на бензин. Соглашения истекли 1 апреля. Впереди ждёт посевная, массовые перевозки. Будет ли резкий рост цен на топливо?

14:14 Предприниматели поддерживают желание премьер-министра не сажать их в тюрьму за предполагаемые экономические преступления — но кроме административного кодекса, есть еще и уголовный, и он содержит немало неприятных сюрпризов, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава петербургской Ассоциации промышленников и предпринимателей Сергей Федоров, комментируя заявление Дмитрия Медведева о новом КоАП. Об этом: Есть еще и Уголовный кодекс: об идее Медведева смягчить КоАП для бизнеса

14:13 Что касается передачи Росстата из правительства. «Я пока такой необходимости не чувствую», — заявил Медведев.

14:12 Медведев рассказал о борьбе с серыми зарплатами. «Это позволило собрать за два года существенно больше средств», — указал он. Что касается предложения отсекать от тендеров фирмы, которые не платят нормально зарплату — «давайте вернемся к этому вопросу, хотя они и так должны нести ответственность».

14:11 Депутат Госдумы Олег Шеин затронул проблему серых зарплат и теневых фондов оплаты труда. Он поинтересовался санкциями в отношении таких компаний, касающихся их участия в госзакупках, например. Также он предложил перевести Росстат в подчинение президента.

14:09 Всего Медведев озвучил пять предложений, касающихся упрощения госзакупок, в том числе для малого бизнеса. Спикер Госдумы Володин поблагодарил Медведева за достигнутый компромисс.

14:07 Увеличение предельной цены контракта — поднять до 300 тыс. рублей, предлагает Медведев.

14:06 Медведев: Процедуры очень важны, но не должны работать против смысла законов. Нужно привести 44-ФЗ «в чувство» и сделать сообразным текущему моменту. Огромные деньги не должны зависать из-за процедур, подчас бессмысленных.

14:05 Депутат Андрей Макаров («Единая Россия»): Как можно ускорить процедуру принятия решений по закупкам?

14:05 Белоруссия в отличие от Украины не фигурирует в документах Минпромторга России как страна СНГ, на территорию которой будут распространятся меры господдержки эксперта отечественного товароопроизводителя. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля, об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в ходе отчета главы правительства Дмитрия Медведева. «Готовясь к заседанию, посмотрел презентацию Минпромторга, подготовленную в свете реализации нацпроекта «Международная кооперация и эксперт», и там Белоруссия не фигурирует как страна СНГ, на территории которой будут распространятся меры господдержки эксперта отечественного товароопроизводителя, в отличие, скажем, от той же Украины», — сказал Журавлёв. Об этом: Минпромторг исключил Белоруссию из числа территорий поддержки экспорта РФ

14:04 Также нужно следить за ситуацией в управляющих компаниях. Волгоградская область, где ситуация с тарифами особенно плачевна — по ней ситуацией будет взята на особое внимание.

14:03 Депутаты Госдумы, сенаторы Совфеда и представители профильных министерств в рамках рабочей группы обсудят законопроект о регулировании нестационарной торговли в РФ. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе ежегодного отчета премьер-министра Дмитрия Медведева по итогам работы в 2018 году перед депутатами Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля. Об этом: В Госдуме создана рабочая группа по законопроекту о нестационарной торговле

14:03 Медведев: Мы никогда не отказываемся от новых подходах к этой проблеме. Рост тарифов должен быть ограничен инфляцией, этого должны придерживаться и федеральные, и региональные власти. Но нужно и смотреть, что творится в конкретных регионах. В соседних регионах часто тарифы очень разные, это никак экономически не обосновано.

14:02 Вопрос: Как правительство реагирует на сообщения ФАС в сфере ЖКХ, планирует ли влиять на тарифы.

14:02 Доходы регионов по отношению с предыдущему году увеличились на 15%, а количество дефицитных региональных бюджетов снизилось с 47 в 2017 году до 15 в 2018 году. Читайте подробнее: Количество регионов РФ с дефицитным бюджетом за год сократилось втрое

14:01 Медведев: Если говорить о системе индексации пенсий, то можно к этому вопросу ещё раз вернуться. Но нужно смотреть за ситуацией в целом. Если сделать решение по инвалидам, но не сделать по другим группам, это может стать поводом для общения в Конституционный суд.

14:00 Депутат Олег Смолин (КПРФ): просьба пересмотреть список профессий, имеющих право на пенсионную надбавку.

13:58 Медведев: Белоруссия остаётся ближайшим партнёром. В настоящий момент с партнёрами из Белоруссии идёт разговор, как сделать интеграцию ещё более весомой. Они определяются, что для них является приемлемым, а что нет. Для России Белоруссия является очень важным рынком. Никакие решения не пересмотрены и не отменены, но при этом важно помнить, что это сотрудничество в конечном счёте должно быть взаимовыгодно.

13:56 Депутат Алексей Журавлёв («Родина»): Как будет развиваться сотрудничество России с Белоруссией?

13:55 Медведев: Взаимодействовать готовы, в том числе коллеги из финансово-экономического блока. Но макроэкономическая политика в настоящее время не является неэффективной, именно она позволяет стране развиваться в крайне сложных условиях. Нужно сохранить общие контуры той макроэкономической политики, что выстраивалась последние 20 лет.

13:54 Депутат Михаил Емельянов («Справедливая Россия»): все условия для высоких темпов экономического роста есть, но ограничивающая политика Банка России и правительства его неоправданно сдерживает. СР имеет ряд предложений на этот счёт, готово ли правительство обратить на него внимание?

13:53 Володин удивился, почему левые депутаты не поддержали это решение и призвал их поддержать.

13:53 Медведев: Решения ключевые уже проработаны. Размеры пособия вырастут с 2020 года, сейчас готовится предложение, чтобы пособие носило адресный характер и чтобы его реально получали те, кто в нём безусловно нуждается. Чтобы эта выплата была весомой добавкой в бюджет семьи.

13:52 Вопрос: каких решений ждать от правительства, чтобы компенсационные выплаты по уходу за детьми были больше 50 рублей в месяц?

13:51 Идея включать представителей разных фракций или передачи ряда полномочий оппозиции, внесения политического инструмента в обычную управленческую деятельность не даст гарантию от злоупотреблений, прокомментировал Медведев предложение ЛДПР о борьбе с коррупцией.

13:50 Медведев: остаётся масса проблем в сфере борьбы с коррупцией. Меры принятые повлияли на ситуацию, дела уголовные по коррупционным составам стали возбуждаться чаще, но они ещё недостаточны. Есть нацплан по борьбе с коррупцией до 2020 года.

13:49 Вопрос: как оценивается текущая система профилактики борьбы с коррупцией?

13:48 О дольщиках: проблема сложная, но решить эту задачу в комплексе удастся только совместная, консолидированная работа с регионами. Работа по уходу от модели долевого строительства будет продолжена.

13:47 О дивидендной политике: есть общий подход, что в нынешней ситуации это решение собственника. В данном случае это государство и решение может меняться в зависимости от ситуации. Остановились на цифре в 50%, но это решение имеет и исключения. Общее правило — 50%, но в ряде случаев, когда речь идёт об инфраструктурных компаниях с большими инвестпланами, размер дивиденда правительство в праве откорректировать. Меньший размер установлен в оборонке, в том числе из-за санкций.

13:46 В 2018 году нуждающиеся родители, чей доход не превышает 1,5 прожиточных минимумов, стали получать ежемесячные выплаты за первого ребенка. С 2020 года выплаты будут назначать при доходе менее двух прожиточных минимумов, сказал глава правительства. Читайте подробнее: Выплаты за рождение первенца будет получать большее число семей

13:45 Медведев о планировании: в России готов долгосрочный прогноз до 2035 года. МЭР предлагает подготовить прогноз до 2050 года, но ценность таких больших прогнозов носит условный характер. В условия отсутствия директивного планирования они не могут затмевать активную работу в текущей перспективе.

13:44 Вопрос: ПАО с госучастием и госкомпании часто не выполняют обязанности по перечислении 50% в бюджет, хотя акционеры и топ-менеджеры получают значительные бонусы.

13:42 Медведев: господдержка ремонтов должна быть продолжена, программы неплохо себя зарекомендовали. Допвозможности по гарантированию и льготному кредитованию будут проанализированы, в том числе и дополнительные финансовые гарантии. Там не могут быть те же гарантии, что по другим счетам, и располагаться они должны в особых банковских учреждениях. Они и сейчас часто находятся по сути под контролем государства, но правительство вопросу уделит особое внимание, пообещал премьер-министр.

13:41 Депутат Галина Хованская («Справедливая Россия»): средства на капремонт не защищены от банкротства или изъятия у банка лицензии, возмещение пойдёт в общем порядке. Во-вторых, фактически невозможно привлечь кредиты на капремонт. Что можно сделать?

13:39 Медведев: Решение будет «навсегда», а не временным. Унификация ставки означает фактически субсидирование производителей из других стран. Первый же вариант означает субсидирование на регулярной основе российских производителей. Оба варианта будут взвешены.

13:39 Премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая с отчетом в Госдуме, дал емкую характеристику жизни в России, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля. «Никому из вас не нужно объяснять, что сегодня жизнь в нашей стране далека от того идеала, ради которого мы все с вами вне зависимости от фракционной принадлежности работаем. Многим людям трудно, некоторые просто выживают», — сказал Медведев. Читайте также: Медведев: Жизнь в России далека от идеала

13:38 Из зала депутаты из соответствующего комитета поддерживают первый вариант решения вопроса.

13:38 Плоды, ягоды, фрукты оказались исторически в другой ставке НДС, что было обусловлено опытом 90-х годов, но сейчас уже неактуально. В настоящий момент по поручению Медведева прорабатывается два варианта решения задачи: либо дать субсидию всем российским производителям фруктов и ягод, чтобы продукция была в лучших конкурентных условиях, чем та, что поставляется из-за границы. Либо унифицировать ставку на уровне 10%. Вскоре решение будет принято — второй вариант хорош, но пока, вероятно, своевременный, указал премьер-министр.

13:36 Медведев: Жителей села более 37 млн человек. Программы по устойчивому развитию сельских территорий будут продолжены. Такая программа себя неплохо зарекомендовала, по ней строились и школы, и ФАП, и жильё для молодых специалистов. Новая программа будет ориентирована на эти же направления, но уже при лучшем финансировании и учёте преимуществ от национальных проектов. Она будет принята до 1 июня 2019 года.

13:34 Депутат Андрей Исаев («Единая Россия»): говорили о законопроекте об устойчивом развитии сельских территорий. Когда будет принято? Нужно ли поддержать производителей плодов и ягод?

13:31 О нестанционарной торговле: есть разные точки зрения, но было бы желательно упорядочить общие подходы к тому, как эта торговля ведётся. Зафиксировать виды деятельности, установить, какие компенсации уплачиваются торговому предприятию, решить вопросы о продлении договоров аренды места. Всё это надо сделать на федеральном уровне, а остальное отдать в регионы.

13:30 Все старые акты утратят силу, а новые должны быть приняты до означенной даты.

13:30 Почти 150 млн человек посетили музеи в 2018 году. Произошел запуск Всероссийского виртуального концертного зала и цифрового гида по экспозициям российских музеев Artefact, эту инициативу поддержали около 350 музеев и выставочных залов, отметил Медведев. Кроме того, 260 театров приняли участие в программе «Большие гастроли». Театральные постановки посмотрели более 40 млн человек. Читайте подробнее: Медведев — о культуре: за год музеи приняли почти 150 млн человек

13:30 Медведев: «Регуляторная гильотина» состоит в том, чтобы отсечь весь нормативный массив устаревших актов в сфере контроля. Мы об этом талдычим на протяжении 15 лет, все об этом говорят, а ситуация меняется очень медленно. В итоге решено просто отсечь ненужное за один раз. Сейчас подготовлено поручение, чтобы к 1 января 2021 года процесс завершить и выйти на совершенно новый режим контрольных требований.

13:28 Депутат Борис Пайкин (ЛДПР): предприниматели скептически относятся к «регуляторной гильотине», закон о нестационарных объектах уже содержит избыточное регулирование.

13:26 Необходимости в существенном корректировании ДКП премьер-министр, таким образом, не видит.

13:26 За последние годы в России удалось создать устойчивую макроэкономическую конструкцию, и это признают эксперты из множества других стран. Финансовая модель гораздо более устойчивая, чем модель целого ряда развитого государств, которые часто ставят в пример России.

13:25 Медведев: У нас несколько разные представления, каким образом следует строить денежно-кредитную политику. Она не идеальна, но по крайней мере она позволила нам выстоять в самый сложный период обрушения санкций, закрытия рынков капиталов.

13:23 Депутат Николай Коломейцев (КПРФ) видит противоречие в задачах ЦБ РФ и в целях, предполагаемых нацпроектами. Не нужно ли внести поправки, которые бы обязали Банк России отвечать за темпы роста экономики?

13:21 Медведев окончил выступление. Вячеслав Володин отметил, что к премьер-министру заготовлены вопросы.

13:20 «Хочу ещё раз вспомнить Крым. Одним из самых ярких событий 2018 года стало открытие Крымского моста. Национальные проекты — это тоже мост. Они связывают Россию сегодняшнюю с Россией будущего, с Россией, в которой мы будем жить через пять лет. Уверен, что если мы будем качественно работать, у нас всё получится», — сказал в завершение своей речи Медведев.

13:19 Льготные программы для Дальнего Востока по авиаперевозкам будут действовать круглогодично.

13:18 Проект плана мероприятий в рамках Стратегии пространственного развития должен быть внесен в правительство в ближайший месяц. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля, об этом сообщил глава правительства РФ Дмитрий Медведев в Госдуме. «Чего скрывать: регионы живут очень по-разному, есть регионы богатые, есть совсем небогатые. Главная цель — помочь каждому региону найти внутренние точки роста», — сказал премьер-министр. Подробности в материале: Медведев: Регионы живут очень по-разному

13:17 Особое внимание уделяется геостратегическим территориям — Крым, Кавказ, Калининград, Дальний Восток, Арктическая зона.

13:16 Период заключения трансфертных соглашений нужно ограничить и ускорить. «Нужно, чтобы решения принимались не на уровне руководства правительства, а чтобы делали это сами кураторы национальных проектов для оперативности», — указал Медведев.

13:13 Нужно, чтобы за рядом регионов был закреплён куратор из состава правительства — по некоторым уже решения приняты, отметил премьер-министр.

13:13 Ограничения, связанные с закупкой иностранных лекарств, позволили увеличить долю отечественных препаратов в натуральном выражении в сегменте государственных закупок почти на 80%. Рост производства лекарственных средств в 2018 году в России составил 3,5%. Подробности в материале: Доля российских лекарств в госзакупках выросла на 80%

13:12 Впервые с 2007 года в 2018 году бюджеты регионов были исполнены с профицитом в 500 млрд рублей. Число дефицитных бюджетов снизилось втрое — стало 15.

13:11 В этом году в регионах запланировано около 600 млрд рублей на национальны проекты. «В некоторых случаях мы будем софинансировать 99% расходов, и это иногда единственный вариант эти проекты выполнить», — добавил Медведев.

13:11 В 2019 году создадут новые электростанции в Калининградской области и Чукотском автономном округе.

13:10 Для этого предусмотрена Стратегия пространственного развития, которая должна создать условия, когда каждый регион сможет найти свою нишу в экономике страны. В ближайшие месяцы появятся более конкретные планы по исполнению документа.

13:09 Поддерживая промышленность, не просто увеличивается объём продукции, но укрепляется экономика регионов. «Есть регионы богатые, есть совсем небогатые. Главная цель — помочь найти каждому региону точки роста»

13:08 Регионы живут очень по-разному, главная цель — помочь каждому региону найти точки роста, заявил Медведев. Для этого предусмотрена Стратегия пространственного развития.

13:08 Медведев рассказал о поддержке промышленности. Новые стимулы для расширения экспорта дает ЕАЭС, подчеркнул он.

13:07 Главное для ОПК — подержание обороноспособности страны, подчеркнул Медведев. Качество и надежность оружия хорошо известны в мире, несмотря на санкции очевидно, что портфель заказов оценивается более чем в 54 млрд долларов, среди партнеров России 100 государств.

13:06 Растут показатели экспорта мяса, молока, пшеницы — бьет рекорды, указал глава правительства. Также он отметил производство качественной сельхозтехники.

13:05 Медведев рассказал о росте экспорта строительных материалов — примерно треть гидроизоляции направляется за рубеж, легкой промышленности — рост 4,6%, хороший показатели у АПК.

13:04 В прошлом году число граждан, которых обслужили в аэропортах, достигло рекордного значения.

13:03 Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разработать новый Кодекс об Административных нарушениях (КоАП), который либерализирует наказание за экономические преступления, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля. «Нужно продолжить совершенствование законодательства в сфере предпринимательских преступлений, я имею в виду уголовно-процессуальное законодательство, да и уголовное законодательство», — сказал Медведев в ходе отчета в Госдуме. «Очевидно, что помещать под стражу во время следствия по экономическим преступлениям можно лишь в качестве особой, крайней меры и вообще для бизнеса лишение свободы должно стать редким наказанием, гораздо эффективнее применять по таким составам крупные штрафы, административные санкции, возмещение убытков в гражданском процессе», — указал он. Об этом: Медведев поручил разработать новый компактный КоАП для бизнеса

13:02 Динамика продаж автомобилей говорит о восстановлении потребительского спроса, указывает Медведев.

13:02 В России инфляция вернется к целевому уровню к концу 2019 года. Для снижения инфляции до 4% есть все предпосылки. Читайте также: Медведев: Инфляция вернется к целевому уровню к концу 2019 года

13:01 Рост в обрабатывающих отраслях неравномерен. Наибольший рост в отраслях с экспортным потенциалом и запросом на высокие технологии.

13:00 Подготовлен план правительства по ускорению вложений инвестиций. Эти меры направлены на ускоренный рост отечественной промышленности. Это создаст возможности для ускорения и технологического развития. Рост промышленности — 3% в 2018 году, позитивная динамика сохраняется и сейчас. Обновлены рекорды по добыче нефти и газа.

12:56 «Мы приняли принципиальное решение в ближайшие шесть лет налоговую нагрузку не увеличивать. Но для этого была скорректирована налоговая система в целом — как повышение ставки НДС».

12:55 Правящий класс считает, что безотносительно происходящего в стране он должен жить еще лучше, чем прежде — поэтому все факторы, которые могли бы привести к росту экономики, работают лишь на этот правящий класс, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM первый секретарь Кронштадтского райкома КПРФ Алексей Третьяков, комментируя высказывание Дмитрия Медведева о количестве бедных в России. Подробности в материале: Правящий класс хочет жить еще лучше: о количестве бедных в России

12:55 На фоне общего смягчения законодательства, если происходит вывод средств и сокрытие имущества за границей, бизнес должен нести более строгую ответственность, отметил Медведев, но не уточнил, какую именно.

12:54 Для бизнеса лишение свободы должно стать редким наказанием, гораздо лучше — большие штрафы и санкции. Будет разработана новая концепция кодекса об административных правонарушениях. В настоящее время документ серьёзно устарел, считает премьер-министр. Новый кодекс станет более компактным и чётким.

12:53 Регуляторная гильотина будет направлена на отмену всех ранее принятых регуляторных требований, напомнил Медведев.

12:53 Бизнес часто указывает, что лучше не помогать, а просто не мешать. Бизнес измучен проверками, и это не секрет. Сейчас Россия из второй сотни рейтингов попала уже на 31 место по инвестклимату, опередив все другие страны БРИКС и ряд передовых стран Европы. «Это достаточно объективный показатель», — отметил Медведев.

12:52 Российское правительство с 2020 года начнет создавать систему по ухода за пожилыми людьми, которым трудно жить самостоятельно. Условия для них будут приближены к домашним. Соответствующий проект уже запущен в 12 регионах. «У нас впервые появился отдельный федеральный проект для людей старшего возраста», — заявил Медведев. Читайте также: В России за пожилыми людьми будут ухаживать «по-домашнему»

12:51 Медведев повторил цели закрепиться в пяти крупнейших мировых экономиках. «Нужно, чтобы это перестало быть новостями телевизора, а стало фактом повседневной жизни», — подчеркнул он.

12:50 Неплохие результаты признаются и международными агентствами.

12:50 Ситуация на рынке труда стабильна. Безработица не превышает 5%. По регионам ситуация различается сильно, поэтому решения должны быть адресными.

12:49 Взвешенная и ответственная бюджетная политика — это хорошо. Профицитный бюджет составил свыше 2,5%. Внешний долг сокращается.

12:49 Дмитрий Медведев попросил депутатов Госдумы РФ как можно быстрее принять законопроект, совершенствующий механизм государственного регулирования цен на жизненно необходимые лекарства. Читайте также: Медведев: Законопроект о жизненно важных лекарствах надо принять быстрее

12:49 ВВП по итогам прошлого года вырос более чем на 2%. Свыше 4% растут инвестиции — не только средства из госбюджета или крупных компаний, вкладывается и малый бизнес.

12:48 «Если в любой точке мира развивается так, как не очень хотелось бы некоторым государствам, это всегда результат российского вмешательства. Видно нежелание видеть Россию сильной, хорошо развивающейся страной. Это осложняет нам выполнение планов, но с другой стороны это хороший, хоть и жёсткий стимул развитию экономики», — указал Медведев.

12:47 Роль внешних факторов по-прежнему велика: не только санкции, но и замедление мирового экономического роста.

12:47 Чем быстрее будем развиваться, тем быстрее повысим уровень жизни, указал Медведев.

12:46 Свалки — острая проблема. Задача в создании новой индустрии переработки отходов. В прошлом году было ликвидировано 28 весьма опасных свалок: в Московской и Калининградской области.

12:44 Обсуждается возможность продления дачной амнистии. «Я считаю возможным продлить её до 1 марта 2020 года и дал соответствующее поручение по подготовке федерального закона», — отметил Медведев.

12:42 Застройщик больше не сможет привлекать средства напрямую. Проблема обманутых дольщиков будет закрыта, уверяет Медведев.

12:42 Расселение аварийных домов: в нормальное жильё переехали почти 700 тыс. человек. Продолжатся программы капитального ремонта. Всё строительство жилья практически перейдёт на проектное финансирование.

12:41 Введено 230 тыс. индивидуальных жилых домов общей площадью 32 млн квадратных метра. Средняя ставка по ипотеке впервые составила чуть менее 9,5%. За год выдано полтора миллиона ипотечных кредитов на сумму 3 трлн рублей.

12:41 Сельский житель должен зачастую ехать за десятки, сотни километров, чтобы получить консультацию врача. Многие люди этого просто не делают, в результате смертность на селе выше, чем в городе, отметил Медведев. «Регионы должны организовать такую систему медицинской помощи на селе, где не пациент идет к врачу, а врач приходит к пациенту. Но в этом смысле мы должны регионам помочь», — заявил глава правительства. Для этого уже развивается первичное звено — поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП). Регионы уже закупили 250 ФАП, в этом году их будет не меньше, а скорее всего больше. На эти цели в прошлом году было выделено 3,5 млрд рублей. Читайте также: На селе врач должен идти к пациенту — Медведев

12:40 «Сегодня у нас новый этап. Мы строим и много, и качественно в сравнении с тем, что было раньше. Заодно улучшаем городскую среду», — указал Медведев.

12:40 Ещё одна национальная цель — улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно. Задача сопоставима с решением квартирного вопроса в 50-х и 60-х годах.

12:39 Потребность в точной и детальной информации — в интересах всего государства. Это возможно осуществить благодаря переходу к большим массивам данных. «Это даёт абсолютно реальную картинку нашей жизни, вместо методов статистического учёта», — считает Медведев.

12:39 На сегодняшний день уровень пенсий далек от того, чтобы обеспечить российским пенсионерам достойную жизнь. Читайте также: Медведев: Уровень пенсий не позволяет обеспечить достойную жизнь

12:38 РФ входит в десятку стран, где чаще всего пользуются сервисами для работы с госуслугами в электронной форме.

12:37 Протянуто 60 тыс. волоконно-оптических линий. Вклад бизнеса в этой сфере составляет более 5% ВВП.

12:36 Только хорошо образованные люди способны создавать инновации. Сейчас наука определяет облик будущего. Правительство продолжит налаживание связей между вузами и бизнеса. За ближайшие три года должны возникнуть около 15 специализированных центров в этом направлении.

12:35 Театры посетило 40 млн человек. Четверть страны живёт в деревне — поэтому нужно восстанавливать сельские дома культуры.

12:34 Граждане России чаще посещают музеи не только виртуально, но и реально. В прошлом году в музеи пришло около 150 млн человек — на 30 млн больше, чем в предыдущий период.

12:33 Раньше трудоустройство после учёбы не подразумевалось. Теперь целевик после учёбы должен быть обязан отработать на предприятиях. «Мы формируем квоты, которые будем поддерживать в наиболее остродефицитных отраслях»

12:32 Неплохие результаты в высшей школе: представительство российских вузов в мировых рейтингов выросло с двух до более 40 университетов.

12:32 По-прежнему не хватает квалифицированных рабочих рук: от автомехаников и сварщиков до IT-сектора и наноиндустрии, указывает премьер-министр.

12:31 Дополнительное образование доступно 70% детей от 5 до 17 лет. Помимо секций и творческих школ в стране уже 89 детских технопарков. В дальнейшем технопарки появятся не только в региональных центрах, но и в городах с населением более 50 тыс. человек. На это выделено 18 млрд рублей.

12:30 «У детей должно быть сбалансированное горячее питание, и его нормы должны соблюдаться и по молочным продуктам, и по сокам, и фруктам». В зале прозвучали аплодисменты.

12:29 Современная школа — это и современный учитель. В некоторых школах будут создаваться психологические службы (пять экспериментальных регионов).

12:29 Сейчас начинается строительство малокомплектных школ в посёлках и отдалённых населённых пунктах. «Часто это способ сохранить населённый пункт», — отметил Медведев. Бездумно объединять школьные учреждения поэтому нельзя.

12:27 Уровень бедности связан и с качеством образования, для этого нужна современная школа, где развивается цифровая среда, где дети учатся в одну, а не в три смены, указал Медведев.

12:27 Данные по снижению смертности по разным причинам в целом неплохие, считает Медведев. Этот тренд будет продолжен в будущем.

12:26 Продолжительность жизни растёт, за год выросла почти до 73 лет. Есть регионы, перешагнувшие и 75 лет. Но есть и те, кто продолжительность жизни ниже 70 лет, признал премьер-министр.

12:26 «Мы ощущаем эхо 90-ых годов», — Медведев. Людей, рождённых в 90-ые мало и нужно избежать нового демографического провала.

12:25 В целом задачу с местами в ясельных группах правительство решит за ближайшие три года, указал Медведев.

12:25 «Мы уже увеличили господдержку неработающим родителям, воспитывающих детей-инвалидов почти в два раза. Это коснётся полумиллиона семей».

12:24 Существенной помощью для семей при рождении второго ребёнка и больше станет ипотека — государство будет погашать 450 тыс. рублей из ипотечного кредита, если рождён третий и более ребёнок.

12:23 С 2020 года будет скорректирован критерий ежемесячных выплат за детей до двух прожиточных минимумов (сейчас полтора).

12:22 Если в семье много детей, то без помощи государства не обойтись. На ближайшие 6 лет до 80% расходов по проекту «Демография» пойдут на льготную ипотеку, создание мест в яслях и так далее. «За шесть лет у нас не было такой масштабной системы мер. Практически на каждого ребёнка выплачиваются деньги»

12:21 Чтобы увеличить доход пенсионеров приняты решения касательно индексации. Для регионов нужна единая и обязательная методика расчёта прожиточного минимума пенсионеров. «Будем доводить его до пенсии, а потом будет индексировать, чтобы общая сумма была больше. Госдума оперативно поддержала этот шаг, за что говорю отдельное спасибо».

12:20 «Если человеку трудно жить одному и требуется уход, то со следующего года мы будем создавать систему долговременного ухода, приближающегося по условиям к домашнему»

12:20 Повышение уровня жизни пожилых людей — национальная цель. Эта группа особенно уязвима перед бедностью.

12:19 В прошлом году реконструировано 7 тыс. спортивных объектов.

12:19 «Нужно сделать так, чтобы люди не бегали между поликлиниками, а получить помощь в одной организации — в свободный оплачиваемый день, который обязаны предоставить работодатели», — подчеркнул он.

12:18 Профилактика и здоровый образ жизни: главная ставка на диспансеризацию. В рамках госгарантий с 2019 года программа расширяется, вводятся новые программы скрининга. Будет дано поручение по всероссийской диспансеризации, «для этого созданы уже все условия», указал Медведев.

12:17 Лекарственное обеспечение льготников: чтобы лекарства не дорожали, совершенствуется госрегулирование цен. Необходимый законопроект уже внесён в Госдуму.

12:16 Борьба с раком, инфарктами и инскультами: во всех регионах создаётся сеть амбулаторной онкологической помощи, модернизируются диспансеры и больницы. С 2019 года на лечение таких больных и проведение химиотерапии направлено 70 млрд рублей. Всего за шесть лет — около 1 трлн.

12:16 «Когда мы начинали заниматься предыдущими нацпроектами, десять лет ещё назад, чуть больше, у нас в стране было несколько перинатальных центров. Сейчас ситуация изменилась — и это ещё помимо тех, что построили сами регионы», — указал Медведев.

12:15 Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что 19 млн человек в России живут так, как жить не должны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля. «Людям трудно, некоторые просто выживают. Сегодня в России почти 19 млн человек, которые бедны. Это означает, 19 млн человек живут так, как жить не должны», — заявил Медведев в Госдуме. Читайте подробнее: Медведев: Людям трудно

12:12 На преодоление бедности направлена вся наша работа — Медведев.

12:06 Медведев: Отчёт всегда позволяет сказать, как страна движется вперёд и с каким трудностями она сталкивается, как их решает. Задачи безусловно особенные по масштабе и глубине.

12:05 Отчёт правительства состоится в 11 раз. Слово предоставляется премьер-министру Дмитрию Медведеву.

12:01 Нынешний отчет правительства перед Госдумой станет одиннадцатым за время существования такой практики. Для Дмитрия Медведева такое выступление станет седьмым и первым во главе нового состава правительства, утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным в мае 2018 года.

11:54 В Госдуму поступила информация от главы правительства Дмитрия Медведева по вопросам реализации национальных проектов и государственных программ, сообщил глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров («Единая Россия»). Согласно информации, поступившей в Госдуму, по состоянию на 1 апреля общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью по национальным проектам, составляет в 2019 году 1 трлн 720 млрд рублей, в 2020 году — 1 трлн 876 млрд рублей, в 2021 году — 2 трлн 101 млрд рублей. При этом лимиты бюджетных обязательств, поставленные в настоящее время на учет, составляют по 2019 году 1 трлн 186 млрд рублей, в 2020 году — 1 трлн 494 млрд рублей, в 2021 году — 1 трлн 475 млрд рублей. Кассовое исполнение на 1 апреля 2019 года составляет 221,4 млрд рублей или 12,9% от объема бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью.

11:45 «Справедливая Россия» обратила внимание на деструктивную работу финансово-экономического блока правительства. «Наши главные претензии — к финансово-экономическому блоку правительства. Очевидно, что его политика и кадровый состав нуждаются в переменах», — заявил журналистам первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

11:32 Лидер КПРФ Геннадий Зюганов резко раскритиковал работу правительства, которое, по его мнению, не реализует поручения президента. «Мы хотели, прежде всего, услышать реакцию правительства на те законы, которые внесла фракция, чтобы выполнить указы президента и обеспечить бюджет развития», — заявил Зюганов. «Хватит кошмарить народ!» — призвал коммунист.

11:20 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что во время выступлений депутаты фракции будут критиковать работу правительства. «От ЛДПР в кабмине никого нет: ни одного главы пусть и самого маленького департамента, даже курьера нет. Хорошие и министры и чиновники в нынешнем составе есть, но каждый день на улицах русских городов мы видим хмурые лица людей, и поэтому мы не можем сказать, что в стране все хорошо», — отметил он. Читайте также: Жириновский: От нашей оценки правительства ничего не зависит

11:15 Перед отчетом Дмитрий Медведев встретился с руководством думских фракций, где парламентарии предварительно интересовались позицией правительства по ряду инициатив. Читайте также: Дмитрий Медведев отчитается перед Госдумой за работу правительства РФ