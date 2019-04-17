Москва, 17 апреля, 2019, 12:41 — ИА Регнум. Врачебная помощь в сельской местности должна оказываться по принципу: врач идет к пациенту. Это должны организовать регионы, однако им нужно помочь, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая 17 апреля перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства за 2018 год.

Романычев Александр Дмитриевич. Сельский врач. 1987

Сельский житель должен зачастую ехать за десятки, сотни километров, чтобы получить консультацию врача. Многие люди этого просто не делают, в результате смертность на селе выше, чем в городе, отметил он.

«Регионы должны организовать такую систему медицинской помощи на селе, где не пациент идет к врачу, а врач приходит к пациенту. Но в этом смысле мы должны регионам помочь», — заявил Медведев.

Для этого уже развивается первичное звено — поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП). Регионы уже закупили 250 ФАП, в этом году их будет не меньше, а скорее всего больше. На эти цели в прошлом году было выделено 3,5 млрд рублей, пояснил он.

Медведев добавил, что постоянно расширяется программа «Земский доктор». В 34 регионах РФ работает санитарная авиация, в этом году количество таких регионов увеличится на 15.

Читайте также: Отчёт Медведева перед Госдумой — online-трансляция ИА REGNUM