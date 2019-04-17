Биробиджан, 17 апреля, 2019, 12:50 — ИА Регнум. Доходы и имущество депутатов областной думы Еврейской автономии показывают среднестатистическое экономическое положение населения области. Средний годовой доход депутатов находится в пределах одного-двух миллионов рублей, при этом у некоторых в зачет идёт получаемая ими пенсия. Тем не менее есть серьёзные отклонения от усредненных показателей. Самый бедный депутат в областной думе ЕАО заработал в 2018 году 436 тысяч рублей, а самый богатый — более 100 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Zseao.ru Законодательное собрание Еврейской автономной области

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Меньше всех в 2018 году, судя по представленным декларациям, заработала Ольга Казанская (ЛДПР), показав доход в размере 436 тыс. рублей и владение одним земельным участком. 514 тыс. заработал коммунист Владимир Фишман, у которого, правда, также в собственности имеется приусадебный земельный участок, дом и квартира. Замыкает тройку депутатов с наименьшими доходами Галина Тимченко (ЛДПР), заработавшая в 2018 году 793 тыс. рублей и имеющая в пользовании комнату в общежитии.

У троих депутатов, единоросса Андрея Голубя, справедливоросса Владимира Дудина и единоросса Вячеслава Целищева годовой доход превысил 900 тыс. рублей, но не достиг миллиона, также они имеют квартиры и автомобили среднего класса.

От миллиона до двух заработали единоросска Лилия Комиссаренко — 1 млн рублей (также она владеет гаражом, квартирой и мини-джипом «Паджеро-ИО»), Ирина Парыгина (ЛДПР) — 1 млн рублей и квартира, единоросс Антон Бугай — 1,1 млн рублей (также у него есть квартира и мини-джип «Сузуки-Эскудо»), коммунист Сергей Тонких с доходом 1,1 млн рублей (также имеется квартира и автомобиль «Рено-Дастер»), единоросска Елизавета Славина — 1,3 млн рублей, которая также владеет двумя квартирами, и завершает эту группу единоросска Галина Седова с доходом 1,6 млн рублей, квартирой и автомобилем «Ниссан-Жук».

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Единоросска Наталья Баженова и её однопартиец Александр Рамазанов заработали в прошлом году по 2,6 млн рублей, также у них в собственности квартиры. Депутат от «Единой России» Любовь Павлова получила доход в размере 3,6 млн рублей, она же владеет земельным участком, двумя квартирами и гаражом. Единоросс Евгений Башкиров владеет квартирой и автомобилем «Тойота Камри», а его годовой доход составил 6,4 млн рублей. Чуть больше, 7,6 млн рублей, смог заработать единоросс Сергей Синягин, у которого, помимо квартиры, есть земельный участок для ведения подсобного хозяйства, два джипа «Лэнд Крузер» и ещё шесть автомобилей, в том числе и бетономешалка.

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Замыкают общий список два наиболее богатых депутата — оба представители «Единой России». Доход Виктора Иванова в прошлом году составил 111,9 млн рублей, он имеет три квартиры, дом и земельный участок, а передвигается на автомобиле «Лексус». Доход депутата Хикмета Мамедова составил 83,6 млн рублей, а его супруги — 23 млн рублей. Депутат является собственником одного дома и одного гаража, а также десяти квартир, 8 объектов незавершенного строительства, 22 нежилых помещений, 25 земельных участков, 27 магазинов, 12 земель населённых пунктов под различные виды деятельности, части торгового центра, двух колбасных цехов, складов, двух административных зданий и даже одной водонапорной башни. Сам он передвигается на элитных автомобилях «Лексус» и «Мерседес 4MATIC», кроме которых у него есть ещё 47 автомобилей.

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Как сообщало ИА REGNUM, самым обеспеченным депутатом тверской городской думы по итогам 2018 года стал Александр Оводков («Единая Россия»), самый низкий доход среди коллег в тверской гордуме получил Денис Блиновский («Единая Россия»), который заработал лишь 359,9 тыс. рублей.