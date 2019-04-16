Доходы чиновников Колымы: недвижимость в Испании, шикарный автопарк

Магадан, Магаданская область, , 09:43 — REGNUM В правительстве Колымы размером заработка в 2018 году отличились заместители председателя Дмитрий Косов и Надежда Филиппова. Размер задекларированных ими доходов составляет 10,1 и 9,3 млн рублей соответственно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

При этом у Дмитрия Косова в собственности только квартира (60,3 кв. м) и внедорожник Chevrolet Tahoe, ещё одно жильё площадью 44 квадратных метра у чиновника в пользовании. Надежда Филиппова имеет квартиру 55,8 кв. м и долю в квартире площадью 74,8 кв. м.

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Остальные представители правительства, в числе которых — заместители губернатора и министры, заработали существенно меньше, но зато имеют в собственности больше недвижимости. Так, доход зампредседателя правительства Марины Шуфер составил 6,1 млн рублей, в её декларации числятся две квартиры и джип Toyota Land Cruiser Prado. На мужа чиновницы записан жилой дом площадью почти 226 квадратных метров, доли в двух жилых помещениях, микроавтобус Toyota Hiace и внедорожник Hyundai ix.

Ещё один заместитель председателя правительства Колымы Андрей Белозёрцев заработал 4,2 млн рублей. Он пользуется по договору найма квартирой в 78,2 квадратного метра и имеет долю в жилье площадью 65 метров. В декларации чиновника также указаны Toyota Highlander, автоприцеп и мотовездеход Bombardir Can-An Outlender 650. Жена Андрея Белозёрцева заработала больше него — 4,4 млн рублей. На неё записаны два гаража и квартира площадью 87,5 квадратного метров.

Доход зампреда Юрия Бодяева составил 4,5 млн рублей. Он владеет земельным участком, квартирой (106,6 кв. м), жилым домом (174,1 кв. м), нежилым помещением, гаражом, снегоходом и автомобилями BMW Х5 и Mercedes-Benz S500. На жену чиновника записаны ещё три гаража, три земельных участка, две квартиры (66,6 и 139,5 кв. м), два жилых дома (537,5 и 396,8 кв. м) и Toyota RAV4.

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Заработок заместителя председателя правительства Колымы Алексея Плюта составил 3,5 млн рублей, он показал в декларации две квартиры и автомобиль Honda Stream. Занимающая аналогичную должность Татьяна Савченко задекларировала 3,4 млн рублей и три квартиры (61, 71,3 и 73,6 квадратного метра). Её муж заработал в 2018 году 3,2 млн рублей, на него записаны гараж, ещё одна квартира и автомобиль Toyota Land Cruiser Prado.

Самым бедным зампредом в 2018 году стал Дмитрий Горфинкель с заработком 790 тыс. рублей. В собственности у него квартира и BMW 528ia, в пользовании — ещё одна квартира и парковочное место.

В декларации вице-губернатора региона Степана Азнаурьяна указан доход 1,9 млн рублей, земельный участок и квартира. Заработавшая 308 тыс. рублей жена чиновника владеет ещё одним земельным участком и домом площадью 264,3 квадратного метра, а также внедорожником Toyota Land Cruiser Prado.

Заработки министров Магаданской области варьируются от 1,6 до 3,8 млн рублей, обилием недвижимости среди них отличился глава министерства природных ресурсов и экологии Олег Косолапов, имеющий три квартиры (48,3, 107,9 и 144,3 кв. м), автомобили Volkswagen Transporter и Chevrolet GMT, а также автоприцеп. В собственности жены министра — земельный участок, коттедж в 377,8 квадрата и джип Nissan Terrano.

Задекларировавший 2,3 млн рублей министр здравоохранения Сергей Чеканов владеет земельным участком, жилым домом почти в 293 квадратных метра, квартирой (110 кв. м), паркингом, нежилым помещением, гаражом, автомобилями Nissan Maxima, Toyota Land Cruiser 200, УАЗ 315 195 и бортовым прицепом.

Отличился также уполномоченный по правам предпринимателей региона Андрей Котов: он заработал 2,2 млн рублей, его жена — 13,6 млн. Омбудсмен владеет долей квартиры в Испании, земельным участком, гаражом, четырьмя иномарками и мотоциклом BMW, его жена имеет ещё две иномарки.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Магаданской области в Госдуме РФ, зампредседателя федерального законодательного органа Оксана Бондарь («Единая Россия») задекларировала за 2018 год 5,9 млн рублей дохода. В сравнении с 2017 годом её заработок возрос на 1,1 млн рублей. Никакой недвижимости в собственности у Оксаны Бондарь нет — в декларации-2018 больше не указана даже единственная принадлежавшая ей в 2017 году квартира площадью 84,4 квадратного метра. Зато увеличилось количество недвижимости, которая находится у депутата в найме: раньше это была только квартира в 118,8 квадрата, в 2018 году к ней добавилась ещё одна — в 44,1 кв. м.

Сенатор от Колымы Анатолий Широков задекларировал 5,1 млн рублей. В собственности у него только квартира в 120,9 кв. м, у его супруги — квартира в 71,6 кв. м. В совместном пользовании у семьи Анатолия Широкова квартира в 111,8 кв. м, помимо этого, ребёнок сенатора имеет в найме ещё одну квартиру в 60,5 квадрата.