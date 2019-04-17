Москва, 17 апреля, 2019, 11:55 — ИА Регнум. От рассуждений историка Александра Сытина «давно идет дурной запах», заявил 17 апреля сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Таким образом сенатор прокомментировал слова Сытина о том, что сравнивать повреждение «важнейшей культурной ценности Европы», имея ввиду собор Парижской Богоматери, с «ликвидацией малоценного человеческого материала» в Одессе, нельзя.

«Сытин, конечно, мнит самого себя ценным генетическим материалом. Это не так: от его рассуждений давно идёт дурной запах», — пишет сенатор.

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По его словам, было бы правильным обойтись в теледебатах без такого «материала», а носителям такой степени цинизма и «духовной мерзости» должны быть закрыты двери в телестудии.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля Сытин в эфире программы «Время покажет» на Первом канале позволил себе провести грубую параллель между пожаром в соборе Парижской Богоматери и трагедией в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, где в огне погибли 48 человек и более 250 пострадали. После слов Сытина о «ликвидации малочисленного человеческого материала» ведущий программы выгнал этого историка из студии.