Политолога уличили в апологетике гитлеризма в эфире центрального телеканала

Москва, , 07:29 — REGNUM Апологетику гитлеризма со стороны политолога Александа Сытина и российских либералов наглядно показал на примере лидер движения Суть Времени Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Я сильно шокирован тем, что здесь еще от лица либералов некая «тусовка» названа «еврейским междусобойчиком». Во мне нет ни капли еврейской крови и есть очень много еврейских друзей и огромное уважение к еврейскому народу, мне кажется, что вы перебрали», — заявил Кургинян, обращаясь к Сытину.

По словам Кургиняна, Сытин перебрал и еще по одной позиции, заявив, что генеральным мифов Европы является Гитлер и Розенберг. Политолог напомнил Сытину, что Польшу Гитлер хотел уничтожить полностью, а почему разговоры о том, что Польша не должна быть благодарна Советскому Союзу за освобождение от нацизма — это странная идея. Эта же судьба ожидала и Чехию наряду с полным «разрешением славянского вопроса».

«Франция никогда бы не превратилась в государство, а Англия должна была быть стерта с лица Земли. Поэтому, когда вы говорите, что эти страны не должны быть благодарны Советской армии за то, что их спасли, вы несёте мерзость, которую слушать нельзя!», — заявил Кургинян Сытину.

Политолог также показал всем зрителям телепередачи, что именно таким образом, как это делает Сытин, российские либералы, которые уже давно не имеют никакого отношения к нормальным классическим либералам, осуществляют скрытую апологетику гитлеризма во всех возможных её проявлениях.

«То, что вы здесь говорите, является очевидной скрытой апологетикой гитлеризма. Это абсолютно ясно из того, что я сказал, из тона и всего остального. Из фразы «оставьте каждому народу его миф». То есть, немцам мы должны оставить Гитлера и Альфреда Розенберга, это вы сказали?», — продолжил эксперт.

Отметим, что выступая в эфире телепередачи руководитель центра политических исследований стран Северной и Восточной Европы, Александр Сытин, не скрывающий своих русофобских взглядов, заявил, что слушая все высказывания гостей о мерзости нацизма и антисемитизма, он ощутил себя «на сугубо внутренней еврейской посиделке», от чего ему приходится «тяжелее всех».

Он также заявил, что Европа ничем не обязана Советскому Союзу в связи с освобождением ее от нацизма, а также заявил, что Гитлер является мифом и душой Европы, а тенденция к возрождению национализма и, возможно, антисемитизма, будет наращиваться.

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