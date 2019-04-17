Москва, 17 апреля, 2019, 11:08 — ИА Регнум. О законе о суверенном Рунете ранее слышали 42% граждан. Впервые узнали о законе 26% опрошенных. 12% затруднились ответить. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru.

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При этом около половины граждан РФ (48%) закон суверенном Рунете не одобряет. Эту инициативу поддерживают лишь 15% опрошенных. 37% затруднились ответить.

Против закона о суверенном Рунете чаще выступают мужчины, чем женщины — 56% против 38%. Наиболее количество противников среди молодых людей 25—34 лет — 58%.

Опрос проведен 16 апреля 2019 года в 312 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 1600 респондентов старше 18 лет.

Подробнее: Закон о Рунете: в целях безопасности или управления?

Как сообщалоИА REGNUM, 16 апреля 2019 года Госдума РФ в третьем чтении приняла закон о российском сегменте интернета. Законом, в частности, определяются необходимые правила маршрутизации трафика.

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