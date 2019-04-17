Москва, 17 апреля, 2019, 10:30 — ИА Регнум. После короткой остановки в росте в начале недели нефтяные котировки вновь на подъёме. Цена марки Brent преодолела утром 17 апреля важный технический и психологический уровень $72, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Поводом послужило то, что запасы нефти в США снизились на 3,1 млн баррелей, тогда как неделей раньше показывали рост на 4,1 млн баррелей, по данным института API. Внезапное уменьшение запасов на фоне начала автомобильного сезона воспринимается как признак продолжающегося сокращения предложения», — пояснил эксперт.

Участников рынка настораживает и возможность эскалации конфликтов в Венесуэле, Ливии, препятствующих поставкам чёрного золота из этих стран. Кроме того, рынок поддержали неожиданно позитивные утренние данные из Китая, где повышение объёма ВВП в первом квартале (6,4%), промышленного производства и розничных продаж оказалось выше прогноза сразу по трём этим важнейшим показателям.

«Это означает вероятный рост спроса на ресурсы от одного из крупнейших мировых потребителей. 17 апреля рынок будет ждать официальных данных о запасах нефти в США. Вероятный дневной диапазон движения цены на нефть марки Brent — $72,20−75,50», — полагает Гойхман.

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