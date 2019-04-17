Владивосток, 17 апреля, 2019, 08:20 — ИА Регнум. Если закон о суверенном Рунете будет одобрен Советом Федерации и его подпишет президент, с 2021 года все официальные операторы должны будут перейти на отечественные системы шифрования. Генеральный директор Агентства интернет-технологий BRANDPR Наталья Ваулина считает, что проявлять какие-либо опасения по поводу перехода на суверенный Рунет, пока преждевременно, и в любом случае это не будет катастрофой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Dmitry Rozhkov Рунет

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По мнению авторов инициативы, внедрение Рунета необходимо для защиты от внешних угроз. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 ноября 2019 года.

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«Да, закон принят в третьем чтении, и мы, для кого интернет является профессиональным инструментом и источником дохода, конечно, внимательно следим за происходящими событиями. Что это будет: тотальная изоляция от всего мира или давно назревшее обеспечение безопасности сетей, мы пока ещё не понимаем — не из чего делать выводы. Поэтому ждём и готовимся к любому повороту событий», — отметила эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью журналистам пояснил, что законопроект о суверенном интернете не будет направлен на ограничение работы глобальной сети.

16 апреля 2019 года Госдума РФ в третьем чтении приняла закон о российском сегменте интернета. Законом, в частности, определяются необходимые правила маршрутизации трафика.

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