Москва, 16 апреля, 2019, 05:36 — ИА Регнум. Бывшего совладельца «Промсвязьбанка» Дмитрия Ананьева могут признать банкротом как физлицо. Соответствующий иск Арбитражным судом Москвы принят к производству. Банкротства банкира потребовал конкурсный управляющий ООО «Зерновая компания «Настюша» Антон Никеев ещё в марте 2019 года, но иск из-за недочётов был оставлен без движения, после их устранения его приняли к производству. Рассматривать претензии начнут 28 мая 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

«Определением Арбитражного суда города Москвы от 14.03.2019 г. заявление ООО «Зерновая компания «Настюша» в лице конкурсного управляющего Никеева Антона Петровича о признании несостоятельным (банкротом) Ананьева Дмитрия Николаевича оставлено без движения на срок до 14.04.2019 г. 10.04.2019 г. в материалы дела поступило ходатайство заявителя об устранении обстоятельств, послуживших оставлению заявления без движения», — отмечается в определении суда.

Сумма исковых претензий истца по банкротному делу не уточняется. Ранее судами были признаны недействительными договоры поручительства между компанией «Настюша» и Дмитрием Ананьевым, и применены последствия недействительности на сумму порядка 1,6 млрд рублей.

Финансового управляющего для банкира предлагается выбрать из состава членов Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия» (Москва), а слушать дело будет судья Ольга Авдонина. Третьим лицом в дело привлекли ГУ МВД по Ямало-Ненецкому автономному округу Управление по вопросам миграции, так как у истца есть данные, что именно в этом регионе зарегистрирован должник.

Напомним, Дмитрий Ананьев вместе со своим братом Алексеем были создателями и совладельцами «Промсвязьбанка», который на сегодня перешёл под управление госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов».

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Зерновая компания не единственная, кто имеет претензии к Дмитрию Ананьеву. ПАО «Промсвязьбанк» в декабре 2018 года обратился в суд с иском на 282 млрд рублей к группе ответчиков, в число которых входят оба брата Ананьевых. Речь в иске идёт об убытках, которые получены до перехода банка в собственность госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». Дело до конца не рассмотрено, слушания несколько раз откладывались. Очередная дата заседания — 23 апреля. Перенос заседания в предыдущий раз произошёл из-за неявки ряда соответчиков, в том числе и Алексея Ананьева.

Ещё одно дело по иску банка к группе иностранных компаний, включая аффилированную с братьями «Промсвязь Капитал Б. В», суд рассмотрел в марте 2019 года. Речь шла об оспаривании 14 договоров по продаже ценных бумаг, которые были заключены за сутки до ввода временной администрации. Если вердикт не будет обжалован, то ответчики обязаны будут солидарно выплатить истцу более 32,569 млрд рублей и 505,669 млн долларов США.

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